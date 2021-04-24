أرتيتا: لقد اكتفيت من الـVAR ولم نستحق الخسارة

عبر الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال عن غضبه الشديد من تقنية الفيديو، التي ألغت ركلة جزاء للجانرز، في الخسارة أمام إيفرتون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على ملعب "الإمارات"، في افتتاح الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار أرتيتا، في تصريحات بعد انتهاء المباراة، إلى أن فرصة آرسنال في التأهل لأحد البطولات الأوروبية الموسم المقبل باتت صعبة للغاية.

وقال ميكيل أرتيتا، في تصريحات عقب نهاية المباراة: "ركلة الجزاء كانت واضحة، لا أعرف كيف تم ذلك أو مَن اتخذ تلك القرارات، لا يمكنني أن أجد أي تفسير.. إنها المرة الثانية خلال أسبوعين، لقد شاهدت الحالة 10 مرات، ولا أستطيع رؤية أي تسلل! لا أستطيع فهم ما حدث! يستطيع الحكم وضع الخط في أي وقت بأي طريقة لحظة خروج الكرة".

وعن الـVAR قال: "هذا يكفي لأكون صادقًا، لقد اكتفيت من هذا الأمر، لم نكن نستحق الخسارة في هذه المباراة".

وتابع: "من ناحية الأداء، كنا الفريق الأفضل، وسيطرنا على اللعبة وأتيحت لنا بعض الفرص والفرص، كانت لدينا ركلة جزاء واضحة تم إلغاؤها بطريقة ما ثم سجلنا هدفًا في مرماه".

وردا على سؤال حول حصول آرسنال نقطة واحدة فقط في ملعبه بآخر مباراتين، قال أرتيتا: "إنه أمر مروع، وغير مقبول على الإطلاق".



وعن قدرة آرسنال على التأهل إلى أي من البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، أجاب أرتيتا: "من الصعب جدا تحقيق ذلك الآن".

بتلك النتيجة يتوقف رصيد آرسنال عند 46 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يتواجد فريق إيفرتون في المركز الثامن برصيد 52 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

ويستعد آرسنال لخوض مواجهة فياريال الإسباني، يوم الخميس المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.