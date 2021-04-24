كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت على PS4



تعد ذاكرة التخزين المؤقت "Cache" بمثابة جزء من الكمبيوتر يخزن البيانات المؤقتة، ويسمح لك بالوصول إلى تلك البيانات بسرعة وسلاسة، وعندما يعمل جهاز كمبيوتر أو جهاز آخر ببطء أو لا يعمل بأقصى طاقته، قد يكون من المفيد مسح ذاكرة التخزين المؤقت للنظام، ومثل أجهزة الكمبيوتر، يحتوي PlayStation 4 على ذاكرة تخزين مؤقت يجب مسحها بين الحين والآخر.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت لجهاز PS4 أمرًا بسيطًا، فكل ما عليك فعله هو:



1. إيقاف تشغيل PS4 الخاص بك، فيجب أن يكون مغلقًا تمامًا لمسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة به، وإذا تم تركه في وضع الراحة، فلن تنجح العملية.



2. يومض ضوء المؤشر أثناء إيقاف تشغيل PS4، انتظر حتى يتوقف عن الوميض تماما.



3. أفصل سلك الطاقة الخاص بـ PS4 من الجزء الخلفي من وحدة التحكم، ولا تقم ببساطة بفصل السلك عن الحائط، فيجب فصله عن PS4 نفسه لمسح ذاكرة التخزين المؤقت.



4. انتظر 30 ثانية على الأقل، ثم أعد توصيل السلك بجهاز PS4، يجب أن تكون ذاكرة التخزين المؤقت لـ PS4 الآن ممسوحة تماما، ويمكنك اختبار أدائها عن طريق بدء النسخ الاحتياطي للنظام.

