واتس آب يبدأ طرح ميزة التحكم في سرعة تشغيل المقاطع الصوتية

بدأ تطبيق واتس آب للتراسل الفوري في طرح دعم ميزة التحكم في سرعات التشغيل المختلفة للرسائل الصوتية لمستخدمي الإصدار التجريبي من أندرويد للتطبيق.

وتم رصد الميزة لأول مرة بواسطة WABetaInfo، الموقع الإلكتروني الذي يتتبع الميزات والتغييرات القادمة للتطبيق المملوك لـفيس بوك، في مارس في الإصدار التجريبي من أندرويد 2.21.60.11 من التطبيق، والآن، مع إطلاق واتس آب beta لنظام أندرويد 2.21.9.4، أصبحت الميزة متاحة الآن.

ويمكن لمستخدمي أندرويد beta في واتس آب التحقق مما إذا تم تنشيط هذه الميزة لهم أم لا عن طريق تشغيل رسالة صوتية، وإذا تم تمكين هذه الميزة لهم، فسيكونون قادرين على رؤية رمز سرعة التشغيل.

ومع هذه الميزة، إلى جانب القدرة على تشغيل الرسائل الصوتية بسرعة 1X القياسية، سيتمكن مستخدمو واتس آب من تشغيل الملفات الصوتية بسرعة 1.5X أو 2X.

وتعد الميزة متاحة حاليًا لمستخدمى أندرويد beta في واتس آب، ومع ذلك، من المتوقع أن يتم طرحها للمستخدمين غير التجريبيين قريبًا أيضًا، وعلاوة على ذلك، من المرجح أيضًا أن يحصل مستخدمو iOS على دعم لنفسه قريبًا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ادعى WABetaInfo أن واتس آب سيدعم قريبًا نقل الدردشات إذا قاموا بالتبديل من iPhone إلى أندرويد والعكس، ويدعي التقرير أن التحديث المستقبلي للتطبيق لنظامي التشغيل iOS وأندرويد سيمكن من إمكانية ترحيل سجل الدردشة للمستخدمين.