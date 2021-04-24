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رئيس نيابة المؤسسات يستقبل مدير عام وقيادة مديرية الدفاع المدني

24 نيسان / أبريل 2021 12:57

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غزة-الرأي

استقبل رئيس نيابة المؤسسات المستشار/مؤنس حموده ، بمكتبه وبحضور عضو النيابة أ/ أشرف أبو سيدو ،اللواء/زهير شاهين، مدير عام الدفاع المدني، ومساعده مدير الدفاع المدني لشؤون المحافظات العميد /خليل قزعاط، ومدير شؤون العمليات والطوارئ العميد/ سمير الخطيب، ومدير الشؤون الإدارية والمالية العقيد/ محمد شرير.
واستعرض اللواء شاهين مجهودات مديرية الدفاع المدني، وحرصها على متابعة مهامها بتطبيق شروط الأمن والسلامة في مختلف المنشآت والمؤسسات والحرف، والتأكد من سلامتها وتطبيقها لاشتراطات قانون الدفاع المدني، وسرعة اتخاذ المقتضي القانوني بحق المخالفين واحالتهم للنيابة الغامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، بهدف الحرص على سلامة أرواح المواطنين، مشيراً الى البدء بفحص مركبات صهاريج الوقود تمهيدا لترخيص سيرها على الطريق، ومواصلة التفتيش عبر لجان الأمن والسلامة التي تكثف زياراتها التفتيشية للحرف والمنشآت التجارية في محافظات قطاع غزة، بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة المشتركة، وذلك في إطار حملة لإلزامها بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة، مستهدفة في هذه المرحلة كافة المنشآت ذات الخطورة العالية كمحطات الغاز .
واشاد المستشار حمودة ، بجهود مديرية الدفاع المدني، التي انعكست على تعزيز ثقة الجمهور بأدائها وفاعليتها، مشدداً على عدم  التهاون في تحقيق إجراءات الأمن والسلامة، والسعي المستمر عبر الجولات التفتيشية، والإجراءات الوقائية؛ لضمان سلامة المنشأت، والتأكد من التزامها بشروط الأمن والسلامة، وعدم الإهمال من قبل أصحاب المنشآت التجارية والمصانع والبنايات ومحطات تعبئة الغاز والوقود وسيارات النقل والتوزيع وأماكن ‏تخزين اسطوانات الغاز.

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