الأوقاف تطلق مشروع صندوق الوقف النقدي

غزة – الرأي:

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة مشروع صندوق الوقف النقدي الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين من كافة الفئات للمساهمة في عملية الوقف في المجتمع، وذلك ضمن خطتها لأحياء ثقافة الوقف في المجتمع الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة أن صندوق الوقف النقدي الذي أطلقته يشتمل على العديد من المصارف الوقفية وهي: وقف المساجد، وقف تحفيظ القرآن، وقف الصحة، وقف كفالة الأيتام، وقف التعليم الشرعي، وقف الدعوة والإرشاد، وقف أعمال البر والخير، وقف رعاية المسنين، وقف تمكين الأسرة الفقيرة، وقف القرض الحسن، وقف تيسير الزواج للفقراء، وقف الحج، وقف صيانة الأوقاف الخيرية، وقف تعليم الطلبة الفقراء.

وقالت: "يمكن للمواطنين الراغبين بالمساهمة في هذا الصندوق التوجه إلى بنك الإنتاج أو البنك الوطني الإسلامي، للوقف في أحد مصارف الوقف المذكورة عبر حساب صندوق الوقف النقدي".

وبينت الأوقاف أن عملية الوقف لا تقتصر على الأفراد الذين يمتلكون أراضي أو عقارات، بل بإمكان جميع المواطنين عبر صندوق الوقف النقدي أن يكون لهم سهم في هذا الخير الذي ينفعهم في حياتهم وبعد مماتهم.

ودعت الوزارة إلى المبادرة والمساهمة في هذا العمل الخيري مشيرة إلى أن الوقف النقدي هو حبس مبلغ من المال والتصدق بمنفعته المتمثلة في الأرباح الناتجة عن استثماره على الوجه الموقوف عليه.