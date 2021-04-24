هيئة المعابر تنشر آلية السفر عبر معبر رفح لغدٍ الأحد

غزة- الرأي:

أعلنت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.



وذكرت أن السفر سيكون المتبقي من الحافلة السابعة من الكشف السابق + الحافلتان: الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2021/14).



وشددت الهيئة على ضرورة إجراء فحص كورونا للمسافرين غداً، الساعة 7:00 من صباحاً في مركزي: "الشاطئ" بغزة، و"شهداء رفح الصحي" برفح، ثم التواجد الساعة 8:00 في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأوضحت أن إجراء فحص كورونا لباقي الحافلات كالآتي:

- المتبقي من الثانية والثالثة: غداً الأحد في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

- الرابعة والخامسة: يوم الإثنين.

- السادسة والسابعة: يوم الثلاثاء.



وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ولفتت الهيئة لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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