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برشلونة ضيفا على فياريال في الدوري الإسباني

25 نيسان / أبريل 2021 08:11

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يسعى فريق برشلونة لمواصلة مشواره فى المنافسة بقوة على لقب الليجا هذا الموسم عندما يزور ملعب "لاسيراميكا" لمواجهة مضيفه فياريال، فى اللقاء المقرر إقامته فى الرابعة والربع عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" في الموسم الحالي 2020-2021.

ويخوض الفريق الكتالونى مواجهة اليوم محتلا المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة، برصيد 68 نقطة خلف فريقى أتلتيكو مدريد وريال مدريد، ويتفوق برشلونة بفارق نقطة واحدة عن إشبيلية الرابع ويتبقى للبارسا مباراة مؤجلة مع غرناطة، فيما يأتي فياريال في المركز السابع برصيد 49 نقطة.

وجمع برشلونة نقاطه الـ68 تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، من إجمالي 31 مباراة خاضها في الليجا، حقق 21 انتصارا بالإضافة إلى 5 تعادلات فيما خسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 74 هدفا واهتزت الشباك بـ28 هدفا.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز الثانى على التوالي في الليجا، بعدما اكتسح ضيفه فريق خيتافي في الجولة الماضية بخمسة أهداف مقابل هدفين، على ملعب "كامب نو" فى ختام منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

ويبحث الفريق الكتالونى عن حصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على آماله في التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم مع تبقى 6 جولات فقط على نهاية المسابقة، والجمع بين الثنائية المحلية من جديد، بعدما توج برشلونة مؤخرا بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ 31 فى تاريخه، على حساب فريق أتلتيك بيلباو.

ويتسلح برشلونة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذى عزز صدارته مؤخرا لقائمة هدافى الدوري الإسباني الموسم الحالى 2020 - 2021، برصيد 25 هدفا.

ونجح ميسي فى تسجيل هدفين فى مرمى خيتافى، خلال فوز برشلونة بنتيجة 5 - 2، ليرفع رصيده التهديفى فى الدوري الإسباني الموسم الحالى إلى 25 هدفا، متفوقا بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.

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