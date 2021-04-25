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أخبار » الرياضة و الملاعب

أوكوشا يهين أوليفر كان بهدف رائع في الدوري الألماني

25 نيسان / أبريل 2021 08:14

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.
 
سجل النجم النيجيرى السابق جاى جاى أوكوشا هدفا خرافيا فى شباك الحارس أوليفر كان، على هامش مواجهة إينتراخت فرانكفورت وكارلسروه بالدوري الألمانى عام 1993. 

وأحرز أوكوشا الذى كان يلعب ضمن صفوف إينتراخت فرانكفورت، الهدف بعد أن راوغ أوليفر كان الذى كان يحرس مرمى فريق كارلسروه وقتها، بجانب عدد من اللاعبين قبل أن يسدد فى المرمى.

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