ميسي فى الصدارة وبنزيما وصيفا

استمر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، في وصافة ترتيب هدافي الدوري الاسباني رغم فشله التهديفى في تعادل الفريق الملكى السلبى أمام ضيفه ريال بيتيس، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من منافسات الليجا باللموسم الحالي 2020-2021.

ويحتل كريم بنزيما المركز الثانى في ترتيب هدافي الدوري الاسباني برصيد 21 هدفا، حيث جاءت أخر أهدافه في الليجا فى فوز ريال مدريد على قادش بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضى، ليصل المهاجم الفرنسي لهذا السجل التهديفى مع الميرنجى للموسم الثالث على التوالي.

ويتصدر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة، ترتيب هدافي الدوري الاسباني برصيد 25 هدفا، متفوقا بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه بنزيما.

ويأتى جيرارد مورينو مهاجم فياريال، في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 20 هدفا، متفوقا بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

وجاء يوسف النصيرى، مهاجم فريق إشبيلية، في المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 17 هدفا، حيث أحرز هدف فوز الفريق الأندلسى على مضيفه ليفانتى، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب "سيوتات دي فالنسيا".

وجاء ترتيب هدافي الدوري الاسباني كالتالى..