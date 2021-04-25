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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية تغيير لغتك فى جوجل على سطح المكتب

25 نيسان / أبريل 2021 08:36

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تتيح لك جوجل تغيير اللغات على سطح المكتب، فإذا كنت ترغب في تغيير لغتك الافتراضية أو إضافة لغات متعددة، يمكنك ذلك من خلال خطوات بسيطة، كما يمكنك التعامل مع أي مشكلة تخص هذه العملية، ونرصد لك هذه الخطوات وفقا لما ذكره موقع "business insider".

خطوات تغيير اللغة في جوجل على سطح المكتب

1. انتقل إلى myaccount.google وقم بتسجيل الدخول إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.
 
2. اضغط فوق "البيانات والتخصيص".
 
3. ضمن التفضيلات العامة للويب، حدد "اللغة".
 
4. اضغط فوق رمز القلم الرصاص لتعديل لغتك الافتراضية من الإنجليزية.
 
5. اكتب اللغة التي تريد تعيينها أو مرر حتى تجدها، ثم اضغط فوق تحديد.
 
6. إذا كنت ترغب في إضافة لغة أخرى، وتلقي الترجمة من جوجل على صفحات الويب، فاضغط فوق "إضافة لغة أخرى" وكرر العملية.
 
7. لجعل جوجل تضيف تلقائيًا اللغات التي تستخدمها بشكل متكرر في خدمات جوجل، قم بتبديل شريط التمرير/ وانتظر حتى يتحول إلى اللون الأزرق.

أسباب الخلل وإصلاحه في تغييرات اللغة في جوجل

قد تواجه المشكلات مع وجود العديد من الطرق لتغيير لغة جوجل الخاصة بك عبر الأجهزة والخدمات والمنتجات، وإليك بعض العناصر الشائعة وكيفية إصلاحها.

إذا لم ينجح تحديث لغتك: يمكنك تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك لمعرفة ما إذا كان ذلك يؤدي إلى تحديث التغييرات، وإذا لم يكن كذلك، فحاول مسح ملفات تعريف الارتباط، ثم اضبط اللغة مرة أخرى.
 
إذا لم تكن لغتك مدرجة: في حين أن جوجل لديها عدد من اللغات المتاحة للمستخدمين، فإنها لا تشمل كل ما هو موجود، فإذا كانت اللغة الأساسية التي تريدها غير متوفرة، فستطالبك جوجل باختيار لغة بديلة، ويمكنك إضافة لغة ثانوية، وستكون مرئية أسفل لغتك الأساسية.

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