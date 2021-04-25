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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

جوجل تتيح لمستخدمى يوتيوب مزيد من التحكم فى جودة بث الفيديوهات

25 نيسان / أبريل 2021 09:04

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طرحت منصة يوتيوب خيارات جديدة لمستخدميه لبث مقاطع الفيديو، حيث ستمنح المستخدمين مزيدًا من الخيارات من حيث الجودة التي يرغبون في بث الفيديو بها، وقد تم طرح هذه الخيارات الجديدة كجزء من تحديث من جانب الخادم لتطبيق الموبايل الذي يمنح مستخدميه المزيد من الخيارات من حيث دقة الفيديو لعرض مقطع فيديو.

وكجزء من الخيارات الجديدة ، يعرض YouTube الآن أربعة خيارات:

- تلقائي Auto  (موصى به)

كما كان من قبل ، "تلقائي" هو الخيار الافتراضي الذي يغير جودة البث بالتناسب المباشر مع سرعة النطاق الترددي.

- جودة صورة أعلى "Higher picture quality"

"جودة الصورة الأعلى" - كما يوحي الاسم ، تبث دقة أفضل وبالتالي تستخدم المزيد من البيانات ، وهو أمر غير محدد.

-حفظ البيانات "Data saver"

"موفر البيانات" هو عكس السابق تمامًا لأنه يبث فيديو منخفض الدقة ويستخدم بيانات أقل.

متقدم "Advanced"

أخيرًا ، يتيح لك الخيار "متقدم" تحديد الدقة التي تريد بث الفيديو بها، ويمكنك اختيار ما يصل إلى 4K هنا ، ولكن ستتمكن من تجربة ما إذا كان جهازك يدعم ذلك

وأسفل هذه الخيارات الأربعة مباشرةً ، يوفر YouTube أيضًا رابطًا لتعيين جودة البث الافتراضية لجميع مقاطع الفيديو أيضًا، حيث سيكون هنا الفصل على أساس باقة انترنت الهاتف المحمول أو شبكة Wi-Fi، و في كل حالة ، ستحصل على جودة صورة أعلى تلقائيًا وموفر بيانات كخيارات. ومع ذلك ، على الرغم من تحديد اختياراتك الافتراضية ، سيظل لدى المستخدمين خيار اختيار دقة تشغيل فيديو معينة لكل مقطع فيديو.

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