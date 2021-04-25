الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيًا اليوم

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، إن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار، والحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً الى صاف ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الإثنين، غائما جزئيا ربيعيا لطيفا في معظم المناطق نهاراً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ليلاً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائما جزئيا ربيعيا لطيفا في معظم المناطق نهاراً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ليلا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا وحارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين 11-4 عصرا، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.