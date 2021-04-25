نيابة رفح ومحكمة الصلح يناقشان سبل تعزيز خدمة المواطنين

غزة-الرأي

ناقش عضو نيابة رفح الكلية أ/ علي العثامنة الجزئية مع القاضي أ /رشدي أبو سيدو سبل تعزيز خدمة المواطنين وإرساء العدالة بحضور رئيس قلم المجكمة أ/أكرم أبو طعيمة وقلم النيابة أ/ محمد الكرد

وقد تناول اللقاء سبل التعاون بين الجهتين لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع المكفول دستورياً، والمعيقات التي تواجه العمل المشترك، وسبل تذليل العقبات التي تكتنف العمل في سبيل تيسير إجراءات التقاضي وخدمة المواطنين وسرعة البت في قضاياهم. والتأكيد علي تبليغ النيابة بطلبات الكفالة قبل 48 ساعة

بدوره، أكد الجانبان على استمرار التعاون والتكامل بينهما، وضرورة الحفاظ على استمرار التواصل والتنسيق لحل الإشكالات التي تعيق العدالة، وبما يحقق الانسجام والتوأمة بين جناحي السلطة القضائية في المحافظة.

