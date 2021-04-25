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نيابة رفح الجزئية تعقد لقاء تدريباً عن الضبطية القضائية لضباط الدفاع المدني

25 نيسان / أبريل 2021 09:47

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غزة-الرأي

عقدت نيابة رفح الجزئية لقاء تدريباً استهدف العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني بحضور نائب الادارة العامة في المحافظة المقدم /محمد العطار ، ومأموري الضبط القضائي ومسؤولي الأقسام والادارت بالمديرية،
وقدم رئيس النيابة المستشار / علاء ابو رومية شرحاً عن مفهوم الضبط الإداري، والضبط القضائي ذات الاختصاص العام والخاص.، و التأصيل القانوني في منح صفة الضبط القضائي لمدير عام الدفاع المدني وفئات موظفي المديرية العامة للدفاع المدني.
وتدارس اللقاءقانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٨بشأن الدفاع المدني، والقرار رقم(٢٧) لسنة ٢٠٠٠ بشأن اعتماد لوائح شروط السلامة والوقاية من الحريق، وآليات العمل والشروط الواجب مراعاتها فضلاً عن آليات تحرير محاضر الضبط والتفاصيل الواجب أن تشملها التقارير الفنية الملحقة بمحاضر الضبط وآليات إعدادها.'، و حالات تفتيش المنازل والأمور الواجب مراعاتها قبل وأثناء وبعد عملية التفتيش والحدود والضوابط اللازمة بشأن ذلك وتطبيقات عملية لكافة الإجراءات الواجب مراعاتها .
 

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