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التنمية الاجتماعية تتفقد مؤسسات الوزارة بالمحافظة الوسطى

25 نيسان / أبريل 2021 10:13

التنمية الاجتماعية تتفقد مؤسسات الوزارة بالمحافظة الوسطى
التنمية الاجتماعية تتفقد مؤسسات الوزارة بالمحافظة الوسطى

الوسطى- الرأي

قامت لجنة تسيير اعمال في وزارة التنمية برئاسة رياض البيطار  وبشير ابو النجا ، ويرافقه وفد من وحدة العلاقات العامة والاعلام بزيارة الى مديرية التنمية الاجتماعية بالمحافظة الوسطى ، وفرع المديرية والمركز الاجتماعي ومركز تنمية المرأة.


وقدم  الوفد التهاني للموظفين بمناسبة شهر رمضان المبارك، واطلعوا على سير العمل بالمديرية، والوقوف على احتياجاتهم والمعوقات التي تواجه العمل ، مؤكدين اهتمام الوزارة بتجويد تقديم الخدمة للمواطنين وسعيها لتوفير احتيجات المواطنين حسب امكانات الوزارة، اضافة الى الخدمات المقدمة للمواطنين من مشاريع وبرامج متنوعة كالتامين الصحي وترميم البيوت.


كما تفقد الوفد  منتجات المركزين ووعدوا بتسويق المنتجات الخاصة بالطلاب وتوفير مايلزم المراكز والمديريات من اللوازم الوجستية من مكاتب وماكينات تصوير او اي لوازم أخرى.
وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة جولات لجميع مقرات الوزارة في الميدان خاصة في شهر رمضان المبارك.

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