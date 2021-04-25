وزارة الأسرى تنعي وفاة الأسير المحرر أحمد أبوحصيرة

غزة- الرأي

نعت وزارة الأسرى والمحررين ممثلة بوكيل الوزارة بهاء الدين المدهون وكافة العاملين وأهالي الأسرى، وفاة الأسير المحرر أحمد أبوحصيرة "أبوالعبد"

الذي وافته المنية فجر اليوم الأحد ، أثر إصابته بفيروس كورونا، وبعد مسيرة جهادية حافلة واعتقال دام نحو ٣٥ عاما في سجون الاحتلال .

وذكرت وزارة الأسرى أن أبو حصيرة البالغ من العمر(62عامًا) أمضي أكثر من نصف حياته في اعتقالين دام الأول ثماني سنوات من عام 1971 حتى1979، واستمر الثاني 26 عامًا من1986م إلى 2012م.

ويعدّ من أحد محرري صفقة وفاء الاحرار عام 2011 من سجون الإحتلال الإسرائيلي.