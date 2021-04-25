"هنية" يعلن أن البطولة الرمضانية ستحمل اسم " القدس"

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن إطلاق اسم "بطولة القدس الرمضانية" على البطولة التنشيطية لكرة القدم لأندية محافظات غزة، بعد أن كانت تحمل اسم بطولة " الربيع".



وأوضح هنية أن تعديل اسم البطولة جاء انتصارا لمدينة القدس المحتلة، ودعما لشبابها وأهلها الثائرين في وجه الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق المدينة المقدسة، وتأكيدا على أن القدس هي بوصلة الشعب الفلسطيني، وعنوان وحدته.



وقال هنية:" الرياضيون دائما يتوجون برامجهم وبطولاتهم بحب الوطن والمقدسات، ويجتمعون على تعزيز الصمود الأسطوري للشباب الثائر في وجه الاحتلال، ونحن هنا في بطولة القدس نرسم خارطة الوطن ونوجه الصورة نحو عاصمتنا الأبدية، التي نتوق لتحريرها من دنس الاحتلال".