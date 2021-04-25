"هنية" يكرم الإعلامي الرياضي "فادي حجازي" لفوزه في المسابقة الٱسيوية

غزة- الرأي

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الإعلامي الرياضي فادي حجازي بعد حصوله على المركز الثامن على مستوى قارة ٱسيا في مسابقة الفيديو القصير بعنوان "الرياضة في زمن كورونا ".

وحضر التكريم كل من رامي خريس مدير عام مؤسسة الرسالة، وكل من محمود هنية مدير التحرير بالصحيفة، وحسن مطر مسئول الإعلام الجديد، ومحمد الدلو مدير عام الرياضة بالمجلس الأعلى.



وقدم عبد السلام هنية التهنئة للصحفي حجازي وشكره على تميزه الدائم وحضوره في المسابقات الإعلامية وإبراز الرياضة الفلسطينية، وثمن جهود مؤسسة الرسالة وتاريخها العريق ودعمها للقسم الرياضي وتطويره.



وبدورهما أشاد كل من رامي خريس مدير عام مؤسسة الرسالة، والإعلامي فادي حجازي بما يقدمه عبد السلام هنية من دعم ورعاية للنشاط الرياضي وتطوير البنية التحتية، وحرصه على تطوير الإعلام الرياضي ورعاية المتميزين من الإعلاميين ودفعهم للمزيد من الإبداع والتطور.