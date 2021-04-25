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الحكم المحلي تنظم إفطاراً لصناع الجمال

25 نيسان / أبريل 2021 12:25

الحكم المحلي تنظم إفطاراً لصناع الجمال
الحكم المحلي تنظم إفطاراً لصناع الجمال

غزة- الرأي

نٌظمت وزارة الحكم المحلي إفطارا لصناع الجمال، وعمال المياه والصرف الصحي، ببلديات محافظة شمال غزة  تحت عنوان" شكرا لكم ".


وزار وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس أحمد أبو راس بلديتي بيت لاهيا وبيت حانون قبل موعد الافطار. 


وشملت زيارته جولة على موظفي البلديات العاملين في مضخات الصرف الصحي، ونظافة الأسواق، حيث قدم وكيل الوزارة الشكر لهم على جهودهم المبذولة في خدمة المواطنين.


وخلال حديثه أمام رؤساء البلديات والعاملين أكد المهندس أبو راس على أن البلديات عنوان الخدمات المقدمة للمواطنين، وهي واجهة العمل الميداني.


وشدد على أن 2021 عام الحكم المحلي، وان شاء الله يكون عام الخير على أبناء شعبنا.


وأشاد وكيل الوزارة بالتضحيات التي يقدمها عمال النظافة في سبيل بقاء في بيئة صحية، ونظيفة.


وختم وفد الوزارة جولته في بركة أبو راشد بمخيم جباليا، حيث تناول طعام الافطار هناك برفقة رئيسي بلديتي جباليا وبيت لاهيا، وعمال النظافة والصرف الصحي.

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