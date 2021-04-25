"الاتصالات" تعلن تفاصيل إعفاء الإذاعات المحلية من رسوم الترخيص

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، عن تفاصيل إعفاء كافة الإذاعات المحلية من رسوم الترخيص لعام 2020، وتخفيض بنسبة %50 لأجهزة البث الفضائي (SNG).

وقال مدير عام الترخيص بالوزارة زياد الشيخ ذيب في تصريح لوكالة "الرأي" إن 19 إذاعة محلية ستستفيد من قرار الإعفاء من رسوم الترخيص بأثر مالي بقيمة حوالي 80 ألف دينار، بينما ستستفيد 11 محطة لأجهزة البث الفضائي من القرار بأثر مالي بقيمة 33 ألف دينار.

وذكر الشيخ ذيب، أن الوزارة قررت تخفيض رسوم الإتجار بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 66.6% من قيمتها الحالية وذلك عن العام 2020 ليستفيد من التخفيض 192 معرض اتصالات بالقطاع بأثر مالي تبلغ قيمته 38 ألف دينار.

وأشار إلى أن قرار إعفاء الإذاعات من الرسوم الترخيص ليس المرة الأولى الذي تتخذه الوزارة، موضحًا أنه كان هناك إعفاء عقب عدوان الاحتلال على القطاع في 2014 بنسبة 75% وتم تمديده في عامي 2015 و2017.

وأكدت الشيخ ذيب أن الوزارة لا تذخر جهدا في سبيل تسخير وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع الفلسطيني وقطاعاته المختلفة من خلال إشرافها ومتابعتها لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.