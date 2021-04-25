بيطرة رفح تتفقد مزارع الأغنام وأبقار الحليب

غزة- الرأي

زارت مديرية الخدمات البيطرية في رفح، عدة مزارع مختلفة في المحافظة،وذلك في متابعة لسير العمل والتربية فيها .



وشملت الجولة زيارة لأحد المربين الذي يقوم بتربية مجموعة من الأغنام، والارانب في مكانين منفصلين ، كما يقوم باستنبات نبات "الأزولا" للاستفادة منه في نظام التغذية لحيواناته.



كما زارت المديرية أحد مزارع أبقار الحليب،ومزرعة حديثة للدجاج اللاحم ، في سعي دائم لتقديم نصائحها والارشادات البيطرية للنهوض بشكل اكبر بمجال التربية في قطاع الثروة الحيوانية.



وقدمت اللجنة الفنية النصائح والارشادات اللازمة خاصة بعد تعرض الآراضي الفلسطينية لموجة حر شديدة.