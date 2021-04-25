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بيطرة رفح تتفقد مزارع الأغنام وأبقار الحليب

25 نيسان / أبريل 2021 12:47

بيطرة رفح تتفقد مزارع الأغنام وأبقار الحليب
بيطرة رفح تتفقد مزارع الأغنام وأبقار الحليب

غزة- الرأي

زارت مديرية الخدمات البيطرية في رفح، عدة مزارع مختلفة في المحافظة،وذلك في متابعة لسير العمل والتربية فيها .


وشملت الجولة زيارة لأحد المربين الذي يقوم بتربية مجموعة من الأغنام، والارانب في مكانين منفصلين ، كما يقوم باستنبات نبات "الأزولا" للاستفادة منه في نظام التغذية لحيواناته.


كما زارت المديرية أحد مزارع أبقار الحليب،ومزرعة حديثة للدجاج اللاحم ، في سعي دائم لتقديم نصائحها والارشادات البيطرية للنهوض بشكل اكبر بمجال التربية في قطاع الثروة الحيوانية.


وقدمت اللجنة الفنية النصائح والارشادات اللازمة خاصة بعد تعرض الآراضي الفلسطينية لموجة حر شديدة.

بيطرة رفح تتفقد مزارع الأغنام وأبقار الحليب 176530138_4150072901692261_613911448877750560_n 176322511_4150072705025614_3603014083209498488_n 176597437_4150072505025634_1109382027248588977_n
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