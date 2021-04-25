مديرية عمل الوسطى تواصل جولاتها التفتيشية على القطاعات الإنتاجية

غزة-الرأي

واصلت مديرية عمل محافظة الوسطى ومن خلال طاقم التفتيش وحماية العمل جولاتها وزياراتها التفتيشية على بعض القطاعات الإنتاجية، مع تقديم الإصحاحات المهنية والتوعية الآنية الخاصة ببعض المخاطر المهنية.

