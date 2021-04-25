مديرية عمل الوسطى تواصل جولاتها التفتيشية على القطاعات الإنتاجية

واصلت مديرية عمل محافظة الوسطى ومن خلال طاقم التفتيش وحماية العمل جولاتها وزياراتها التفتيشية على بعض القطاعات الإنتاجية، مع تقديم الإصحاحات المهنية والتوعية الآنية الخاصة ببعض المخاطر المهنية.
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25 نيسان / أبريل 2021 12:58
غزة-الرأي
واصلت مديرية عمل محافظة الوسطى ومن خلال طاقم التفتيش وحماية العمل جولاتها وزياراتها التفتيشية على بعض القطاعات الإنتاجية، مع تقديم الإصحاحات المهنية والتوعية الآنية الخاصة ببعض المخاطر المهنية.
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