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‏ نفذت زيارات رقابية وتفتيشية دورية للمختبرات الهندسية

الأشغال تُصدر شهادات ضبط جودة لشركات المقاولات والمصانع

25 نيسان / أبريل 2021 01:36

الأشغال تُصدر شهادات ضبط جودة لشركات المقاولات والمصانع
الأشغال تُصدر شهادات ضبط جودة لشركات المقاولات والمصانع

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، 28 شهادة ضبط جودة لشركات المقاولات والمصانع العاملة في قطاع غزة ، بعد إتمام متطلبات الاعتماد وفق الأنظمة المعمول بها.


ونظمت الوزارة ما يزيد عن 23 زيارة تفتيشية ورقابية لمصانع وشركات مواد البناء؛ لمتابعة عملها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية المعمول بها. 


كما نفذت الوزارة زيارات دورية للمختبرات الهندسية على مدار دورة الاعتماد بواقع زيارتين أسبوعيا، وعملت على معايرة ما يزيد عن 15 جهاز متنوع في المختبرات الهندسية من أجهزة ضغط وشد وأجهزة مارشال.


واعتمدت الوزارة 6 مختبرات هندسية خلال الدورة الأولى بعد إتمام متطلبات الاعتماد وفق الأنظمة المعمول بها.

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