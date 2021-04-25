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زراعة الوسطى تتفقد مربي الدواجن للتأكد من جودة مدخلات الصوص والأعلاف

25 نيسان / أبريل 2021 01:51

زراعة الوسطى تتفقد مربي الدواجن للتأكد من جودة مدخلات الصوص والأعلاف
زراعة الوسطى تتفقد مربي الدواجن للتأكد من جودة مدخلات الصوص والأعلاف

الوسطى- الرأي

نفذ قسم الدواجن في مديرية زراعة الوسطى، عدة زيارات ميدانية على مزارع الدجاج في المحافظة، وذلك للتأكد من جودة المدخلات" الصوص والأعلاف".


يأتي ذلك، للتأكد من إدارة المزرعة من خلال التربية والرعاية الفنية والصحية، حيث تم اعطاء التوصيات  والإرشادات الفنية اللازمة وتم أخذ عينات من الاعلاف المقدمة للدجاج للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.


يذكر أن طاقم المهندسين قام بعملية حصر الأضرار الناجمة عن موجة الحر الأخيرة. 


وتسعى وزارة الزراعة للحفاظ على جودة المدخلات الزراعية من خلال العديد من الإجراءات الفنية التي تقوم بها لضبط مدخلات الإنتاج ،والتواصل مع المربين والمزارعين للنهوض بقطاع الدواجن.

زراعة الوسطى تتفقد مربي الدواجن للتأكد من جودة مدخلات الصوص والأعلاف 177659405_4158812804151604_509641537422086298_n زراعة الوسطى تتفقد مربي الدواجن للتأكد من جودة مدخلات الصوص والأعلاف
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