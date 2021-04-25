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الإعلام الحكومي ينظم حملة تغريد بعنوان "#خدمتكم_شرف​"

25 نيسان / أبريل 2021 01:57

الإعلام الحكومي ينظم حملة تغريد بعنوان "#خدمتكم_شرف​"
الإعلام الحكومي ينظم حملة تغريد بعنوان

غزة- الرأي

أطلقت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشئون الدينية، حملة تغريد الكترونية بهاشتاق #خدمتكم_شرف، وذلك للنشر والتغريد بالإنجازات والخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة.

جاء ذلك بحضور لفيف من الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمقر وازرة الأوقاف غرب مدينة غزة.


من جانبه شكر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف المشاركين في حملة التغريد، مثمناً دورهم الإعلامي في خدمة قضايا شعبنا ونقل الحقيقة وكذلك إبراز الجهود التي تبذلها الوزارات والمؤسسات الحكومية في خدمة المواطنين وتسهيل مهامهم.


وأضاف معروف من حق المواطنين أن يطلعوا على الانجازات التي قدمتها الوزارات خصوصا في ظل شُح الامكانيات والحصار المفروض منذ سنوات والحروب التي شُنت على قطاع غزة.


وتحدث  عن الدور الكبير الذي تقوم بها الوزارات الحكومية خلال السنوات الماضية وما حققته من مشاريع خدماتية وانشائية وتطويرية والكترونية، لافتا إلى ضرورة تعريف المواطنين بهذه الانجازات.


وأكد معروف أن الإعلام الحكومي يستضيف كل اسبوع في مقره خلال برنامج لقاء مع مسئول الوزارات الحكومية للحديث عن انجازاتها خلال 15 عام الماضية، مشيرا أن الإعلام الحكومي وضع خطة كاملة لإبراز ما تقوم به الوزارات والمؤسسات الحكومية.


من جانبهم، غرد المشاركون في الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي  أهم الانجازات التي قامت بها الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال السنوات الماضية، معبرين عن رضاهم لهذه المشاريع والانجازات التي حُققت لصالح المواطنين في قطاع غزة.

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