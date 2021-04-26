الدوحة تكثف التحضيرات لاستقبال قرعة كأس العرب مع بدء وصول الوفود

تكثف اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر، تحضيراتها الجادة والمكثفة مع بدء العد التنازلي لإقامة قرعة منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات لكرة القدم، التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الأول حتى 18 كانون أول/ديسمبر القادم.

وستقام مراسم القرعة في دار الأوبرا بالحي الثقافي (كتارا) بعد غد الثلاثاء، لمعرفة مشوار الـ23 منتخبا عربيا في هذه النسخة الاستثنائية التي تقام وسط ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي حول العالم.

وسيكون الحضور خلال القرعة مقتصرا فقط على عدد محدود من المسؤولين تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.

وبدأ بالفعل وصول رؤساء البعثات وممثلي الوفود المشاركة في القرعة ،ويدخل كل من يصل إلى مقر الإقامة المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الدوحة بالفقاعة الصحية ،بعد إجراء مسحة كورونا وظهور نتيجتها سلبية.

ولا يسمح لأحد بالدخول إلى الفقاعة أو الخروج منها وفقا للتعليمات المشددة من جانب فيفا واللجنة العليا للحفاظ على سلامة الجميع.

وشهدت فندق إقامة الوفود حراكا كبيرا للغاية وتحول لخلية نحل من جانب المنظمين لإجراء المسحات واستقبال الضيوف ،ويتواجد بالفندق الى جانب الوفود ممثلي وسائل الاعلام المختلفة الذين دخلوا الفقاعة أيضا لتغطية هذا الحدث الكبير الذي يحظى باهتمام غير عادي ومختلف عن النسخ السابقة من البطولة، كون فيفا، الجهة الرسمية الأولى عن كرة القدم في العالم، هي المنظم لكأس العرب، بالشراكة مع دولة قطر، واتحاد الكرة القطري، واللجنة العليا للمشاريع والإرث.

كما تحظى البطولة باهتمام عربي وعالمي كبير، كونها المرة الأولى التي تقام بمشاركة كل الدول العربية دون استثناء (23 منتخبا)، كما أنها بروفة جيدة ومميزة لمونديال قطر .2022

من المنتظر أن يتم الكشف عن جدول المباريات ونظام البطولة الذي من المتوقع أن يجنب أفضل عشرة منتخبات حسب التصنيف العالمي لفيفا الصادر في السابع من نيسان/ أبريل الجاري خوض الأدوار التمهيدية لتتأهل مباشرة إلى دور المجموعات، بينما ستلعب الفرق الـ13 المتبقية في الدور التمهيدي، وستتأهل 6 فرق إلى دور المجموعات، ليصبح المجموع 16 منتخبا

وفي دور المجموعات ستكون هناك أربع مجموعات من أربعة فرق، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

ويشارك في منافسات بطولة كأس العرب 12 منتخبا من قارة آسيا، وهي: قطر، والإمارات، والسعودية، والكويت، وعمان، والعراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، واليمن، والبحرين، بجانب 11 منتخبا من قارة أفريقيا، وهي: مصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، وليبيا، والصومال، والسودان، وجزر القمر، وجيبوتي، وموريتانيا، وجنوب السودان.

ويتصدر المنتخب التونسي تصنيف المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، ثم الجزائري والمغربي والمصري، بينما يعتبر منتخب قطر الخامس في التصنيف العربي، وهو المتصدر لفرق عرب آسيا، يليه المنتخب السعودي .

يذكر أن المنتخبات العشرة حسب التصنيف الحالي لفيفا، والتي ستتأهل مباشرة لدور المجموعات بكأس العرب 2021 هي: تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، وقطر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا، وعمان.