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مانشستر سيتي يفوز بلقب كأس رابطة المحترفين على حساب توتنهام

26 نيسان / أبريل 2021 09:24

مانشستر سيتي يفوز بلقب كأس رابطة المحترفين على حساب توتنهام
مانشستر سيتي يفوز بلقب كأس رابطة المحترفين على حساب توتنهام

توج مانشستر سيتي بلقبه الرابع على التوالي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية بفوزه الثمين 1 / صفر على توتنهام اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة على استاد “ويمبلي” العريق في لندن.

وعادل مانشستر سيتي بهذا رقمين قياسيين في البطولة حيث اقتسم مع ليفربول صدارة أكثر الفرق تتويجا بلقب هذه البطولة كما أصبح ثاني فريق فقط بعد ليفربول يتوج بلقب البطولة في أربع نسخ متتالية.

وكان ليفربول هو النادي الوحيد الذي سبق له الفوز باللقب أربع مرات متتالية وكان ذلك من موسم 1980 / 1981 إلى موسم 1983 / 1984 قبل أن يعادل مانشستر سيتي هذا الرقم القياسي اليوم بإحراز اللقب للموسم الرابع على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخ البطولة.

وفي المقابل، تجمد رصيد توتنهام عند أربعة ألقاب كان أحدثها في موسم 2007 / 2008.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، الذي ظل قائما بين الفريقين، حتى سجل إيمريك لابورت هدف المباراة الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 82.

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