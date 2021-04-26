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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (15)الاثنين 25/4/2021

26 نيسان / أبريل 2021 10:31

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (15)الاثنين 25/4/2021

 

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  • القدس تواصل انتفاضتها: تجدد المواجهات والاعتداءات وقمع مسيرات تضامنية في أنحاء الوطن
  • الاحتلال يزعم اعتراض صاروخين في سماء سديروت
  • محدث: الاحتلال يغلق بحر غزة بالكامل
  • تقدم في اتصالات بينيت ولابيد لتشكيل حكومة
  • مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال نابلس
  • مستعربون يختطفون 4 شبان من بيت حنينا
  • الرئيس: القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها ولا انتخابات دون حضورها

 

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·         قوات خاصة تختطف 4 شبان من بيت حنينا بالقدس المحتلة

·         هيثم نصر.. حكاية مسحراتي في مهمة شاقة في حارات رفح

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عرب  48

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وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

  • 26 نيسان (أبريل)
  • 2000م دعوة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال زيارة له لفرنسا لزعماء أوروبا وبشكل رئيسي الرئيس الفرنسي جاك شيراك المساعدة في تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط وكان عرفات في زيارة لفرنسا قبل ان تبدأ المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنتظر ان تستأنف يوم 28/4/2000م.
  • 1993م وفاة فلسطينية أم لستة أطفال بعد إصابتها في رأسها برصاص جندي إسرائيلي.
  • 1948م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (185) (الدورة الاستثنائية-2) الذي ينص على: أن الجمعية العامة اذ تعتبر حفظ النظام والأمن في القدس مسالة تعني الأمم المتحدة ككل تقرر ان تطلب من مجلس الوصاية ان يدرس مع سلطة الانتداب والأطراف المعنية الإجراءات الملائمة لحماية المدينة وسكانها وان يرفع إلى الجمعية العامة في اقرب وقت ممكن اقتراحات بهذا الشأن تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم (124) بأغلبية (44) صوتا ضد (3) وامتناع (2) عن التصويت.
  • 1948م لواء هرئيل ولواء عتسيون التابعان لمنظمة الهاغاناه الإرهابية يشنان عملية بيوسي لاحتلال الأحياء السكنية الفلسطينية في القدس الغربية خارج البلدة القديمة (القطمون والشيخ جراح) بالإضافة إلى احتلال القرى الواقعة في الضواحي الشمالية والشرقية.
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