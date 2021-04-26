النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (15)الاثنين 25/4/2021
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن اتخاذ إجراءات كفيلة بوضع حد للاحتلال والاستيطان
- فلسطين والأردن تحذران من تبعات التطورات الخطيرة في شرق القدس
- عباس: لن نقبل بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة بدون القدس
- هنية: لا هدوء مع “الكيان الصهيوني” إذا استمر بسياساته العدوانية بالقدس
- معروف: نهاية الأسبوع الجاري سيتم تقييم إجراءات مواجهة كورونا بغزة
- الصحة الفلسطينية: 16 وفاة و714 إصابة جديدة بكورونا
- الاحتلال يغلق بحر غزة بوجه الصيادين وحماس تعقب
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أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يدعو للتهدئة في القدس ويعزز قواته بأحيائها لقمع الغضب
- نتنياهو عرض على غانتس أن يكون الأول في التناوب
- الصحة الإسرائيلية تطلب تسهيلات واسعة لتقييدات كورونا
- غانتس وكوخافي يوجهان بالاستعداد لتصعيد محتمل في غزة
اخبار دولية
- كلثوم عودة… المغتربة الفلسطينية في الاتحاد السوفييتي أول أكاديمية عربية
- »جهود مصرية ودولية أوقفت التصعيد
اخبار عربية
- الأردن يدين الاعتداءات على المقدسيين
- بري: ما يجري في القدس صرخة فلسطينية لإيقاظ الوعي في الأمة وتصويب بوصلتها
- أبو الغيط يُدين اعتداءات الاحتلال على المواطنين في القدس الشرقية
- البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا في القدس
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الصحف العربية
القدس العربي
- الاحتلال يسمح للفلسطينيين بالوصول مجدداً إلى محيط البلدة القديمة في القدس الشرقية
- “انتفاضة باب العامود”.. فصائل فلسطينية تشيد بانتصار المقدسيين
- عباس: لن نقبل بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة بدون القدس
- هنية: لا هدوء مع “الكيان الصهيوني” إذا استمر بسياساته العدوانية بالقدس
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تعاود الاعتداء على مقدسيين واختناق عشرات الفلسطينيين إثر مواجهات بالضفة
- كلثوم عودة… المغتربة الفلسطينية في الاتحاد السوفييتي أول أكاديمية عربية
- باحثان مقدسيان لـ«القدس العربي»: هبة القدس عفوية وشعبية ونارها ستكبر بسبب انتهاكات الاحتلال…
- الضفة الغربية وغزة تنتفضان انتصارا للقدس والأقصى.. ومواجهات شعبية حامية عند نقاط التماس
الشرق الأوسط
- اقتحام للأقصى يزيد التوتر في القدس والضفة وغزة
- الأردن يدين الاعتداءات على المقدسيين
- إسرائيل و«حماس» تتبادلان رسائل التهدئة في غزة
الأخبار اللبنانية
- غزة تؤازر القدس: المقاومة حامية الفلسطينيين
- مخطّط عزل الأقصى: «الشيخ جرّاح» هدفاً ثابتاً
- انتفاضة القدس تجبر شرطة كيان العدوّ على التراجع
الاهرام المصرية
الشروق المصرية
- الرئيس الفلسطيني: القدس خط أحمر لن نقبل المساس به
- فلسطين والأردن تحذران من تبعات التطورات الخطيرة في شرق القدس
- إسرائيل تحول صحفي فلسطيني للاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر
الغد الأردنية
- تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 9 أميال
- عباس: القدس خط أحمر.. ولن نقبل بإجراء الانتخابات دون مشاركة…
- إصابات واعتقالات باعتداء الاحتلال على مقدسيين بباب العامود
- نتنياهو يدعو للتهدئة في القدس ويعزز قواته بأحيائها لقمع الغضب
- الاحتلال الإسرائيلي يغلق الصيد كليا في ساحل قطاع غزة
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الشرق القطرية
- الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن اتخاذ إجراءات كفيلة بوضع حد للاحتلال والاستيطان
- إصابة عشرات الفلسطينيين باختناق في مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية
- المقاومة ترد على قصف إسرائيل لمواقع في غزة
- فيسبوك يغلق حساب منسق الحملة الدولية للدفاع عن القدس
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يغلق بحر غزة أمام الصيادين
- الاحتلال يعاود الاعتداء على المقدسيين في باب العامود
- غزة حاضرة بمقاومتها.. هنية يعلق على أحداث القدس
- معروف: نهاية الأسبوع الجاري سيتم تقييم إجراءات مواجهة كورونا بغزة
- مشعل: لا مستقبل لنا ولا دولة ولا تقرير مصير بدون القدس
- الأردن.. وقفات احتجاجية تضامنا مع القدس
القدس
- القدس تواصل انتفاضتها: تجدد المواجهات والاعتداءات وقمع مسيرات تضامنية في أنحاء الوطن
- الاحتلال يزعم اعتراض صاروخين في سماء سديروت
- محدث: الاحتلال يغلق بحر غزة بالكامل
- تقدم في اتصالات بينيت ولابيد لتشكيل حكومة
- مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال نابلس
- مستعربون يختطفون 4 شبان من بيت حنينا
- الرئيس: القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها ولا انتخابات دون حضورها
صحيفة الأيام
- القدس تواصل انتفاضتها: تجدد المواجهات والاعتداءات وقمع مسيرات تضامنية...
- »مناورات الاحتلال تجبر أهالي خربة إبزيق على إخلاء مساكنهم أثناء الإفطار
- »تجدد إطلاق القذائف من القطاع وطائرات ومدفعية الاحتلال تقصف مناطق متفرقة
- »جهود مصرية ودولية أوقفت التصعيد
- »تقديرات إسرائيلية: "حماس" غير معنية بالتصعيد
- »"كورونا": 13 وفاة و1139 إصابة جديدة
- »إصابات جراء اعتداءات مستوطنين وجنود الاحتلال في مسافر يطا وكفر قدوم
- »نقابة الأطباء تعلن عودة جزئية للعمل وتؤكد تمسكها بمواصلة حراكها الاحتجاجي
صحيفة الحياة الجديدة
- "مستعربون" يختطفون 4 شبان من بيت حنينا
- الاحتلال بصيب ويعتقل عددا من المواطنين في محيط باب العامود في القدس
- شباب القدس يزيلون الحواجز الحديدة في باب العامود
- الاحتلال يعتقل مقدسيا من البلدة القديمة
وكالة صفا
- 40 صاروخًا أطلق خلال الأيام الأخيرة
- يديعوت: التصعيد الأخير أثبت إحداث تطور في دقة صواريخ حماس
- مركزية فتح: القدس خط أحمر ولا انتخابات بدونها
- محدث الاحتلال يقرر إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل
- محدث الاحتلال يقمع تجمهر المقدسيين في باب العمود بالقدس
- هنية: لا هدوء إذا استمرت "إسرائيل" بسياستها العدوانية في القدس
- محدث إصابة مستوطنين أثناء هربهما من صواريخ أطلقت نحو سديروت
وكالة الرأي
- محلل إسرائيلي: حركة حماس تمهد للمواجهة مع "إسرائيل"
- الاحتلال يغلق بحر غزة بوجه الصيادين وحماس تعقب
- هنية: لا هدوء مع الاحتلال إذا استمر بالعدوان على القدس
- معروف: تقييم للإجراءات نهاية الأسبوع وخياران على الطاولة
- بالصور|"هنية" يعلن انطلاق بطولة القدس الرمضانية الأولى
- السلطات المصرية تُفرج عن 5 صيادين من قطاع غزة
- المحكمة العسكرية بغزة تُثبت حكم الإعدام بحق قاتل "القيق"
- القوى الوطنية والإسلامية في غزة تدعو لتصعيد "هبة القدس"
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وكالة سما
- "حماس" تعقب على قرار إغلاق الاحتلال البحر بشكل كامل أمام صيادي غزة
- 3 اصابات في سديروت.. فيديو: رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة
- هل انتهت معركة المقدسيين ؟ مخطط خطير ينوي المستوطنون القيام به في شهر رمضان
- تفاصيل اجتماع مركزية فتح بشأن الانتخابات: الرئيس سيدعو القيادة بكامل فصائلها لاجتماع موسع
- الميادين: توجه نحو إعلان تأجيل الانتخابات خلال 48 ساعة وتعديل حكومي يليه
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وكالة فلسطين اليوم
· قوات خاصة تختطف 4 شبان من بيت حنينا بالقدس المحتلة
· هيثم نصر.. حكاية مسحراتي في مهمة شاقة في حارات رفح
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· د. الهندي: القدس هي المفجر لكل الثورات وأهلها دوما يحققون أهدافهم
عرب 48
· حماس: "ندعو مقاومتنا لتهيئة صواريخها لاستهداف معاقل العدو ومنشآته"
· الصحة الفلسطينية: 16 وفاة و714 إصابة جديدة بكورونا
· الاحتلال يماطل في علاج أسرى مرضى
· الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفتين من قطاع غزة
· نتنياهو عرض على غانتس أن يكون الأول في التناوب
· الصحة الإسرائيلية تطلب تسهيلات واسعة لتقييدات كورونا
· غانتس وكوخافي يوجهان بالاستعداد لتصعيد محتمل في غزة
· حيوت تقترح تعيين وزير قضاء خلال 48 ساعة
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وكالة وفا
- فتح: إزالة الحواجز وتراجع قوات الاحتلال أمام صمود شعبنا انتص ...
- الاحتلال يغلق بحر غزة أمام الصيادين
حدث في مثل هذا اليوم
- 26 نيسان (أبريل)
- 2000م دعوة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال زيارة له لفرنسا لزعماء أوروبا وبشكل رئيسي الرئيس الفرنسي جاك شيراك المساعدة في تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط وكان عرفات في زيارة لفرنسا قبل ان تبدأ المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنتظر ان تستأنف يوم 28/4/2000م.
- 1993م وفاة فلسطينية أم لستة أطفال بعد إصابتها في رأسها برصاص جندي إسرائيلي.
- 1948م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (185) (الدورة الاستثنائية-2) الذي ينص على: أن الجمعية العامة اذ تعتبر حفظ النظام والأمن في القدس مسالة تعني الأمم المتحدة ككل تقرر ان تطلب من مجلس الوصاية ان يدرس مع سلطة الانتداب والأطراف المعنية الإجراءات الملائمة لحماية المدينة وسكانها وان يرفع إلى الجمعية العامة في اقرب وقت ممكن اقتراحات بهذا الشأن تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم (124) بأغلبية (44) صوتا ضد (3) وامتناع (2) عن التصويت.
- 1948م لواء هرئيل ولواء عتسيون التابعان لمنظمة الهاغاناه الإرهابية يشنان عملية بيوسي لاحتلال الأحياء السكنية الفلسطينية في القدس الغربية خارج البلدة القديمة (القطمون والشيخ جراح) بالإضافة إلى احتلال القرى الواقعة في الضواحي الشمالية والشرقية.
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