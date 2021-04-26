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لضباط المباحث العامة

نيابة رفح الجزئية تختتم دورة تنمية مهارات ضباط التحقيق الجنائي

26 نيسان / أبريل 2021 10:34

نيابة رفح الجزئية تختتم دورة تنمية مهارات ضباط التحقيق الجنائي
نيابة رفح الجزئية تختتم دورة تنمية مهارات ضباط التحقيق الجنائي

رفح- الرأي

اختتمت نيابة رفح الجزئية، دورة عن تنمية مهارات أعضاء مكاتب التحقيق وفنون التحقيق الجنائي و التي استهدفت ضباط التحقيق في مباحث مركز رفح المدينة ، وبإشراف أعضاء نيابة رفح الجزئية  إيهاب القواسمي وقصي الأغا .


وقد تضمنت الدورة المهارات الفنية في مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، وواجبات مأموري الضبط القضائي، ومهارات ادارة الملف الجزائي ودقة وشمولية اجراءاته و تدوين الإفادات، وضمانات المتهم في مرحلة التحقيق وآليات التحقيق في الجرائم (جنح وجنايات).


وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الأنشطة التثقيفية التي أطلقتها النيابة العامة؛ تحقيقاً للعدالة، وبسط القسط بين الناس، وسيادة القانون.

نيابة رفح الجزئية تختتم دورة تنمية مهارات ضباط التحقيق الجنائي 177819358_3926380357449646_2157012379486742457_n
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