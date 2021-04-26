تعليم خان يونس تناقش تنفيذ مسابقة" المعلم القيمي"

خان يونس- الرأي

اجتمع عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم خان يونس، في مركز التدريب التربوي بالمعلمين المشاركين في مسابقة "المعلم القيمي"، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي.

وحضر اللقاء د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، و محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية، و حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.



ورحب الفرا بالحضور ، مشيداً بجهود وزارة التربية والتعليم العالي التي أطلقت هذه المبادرة المتميزة والتي تهدف إلى تعزيز ممارسات المعلمين في بناء القيم لدى الطلبة، وتفعيل الاهتمام بالسلوكيات الحميدة في المدارس بشكل كبير، وإبراز تجارب المعلمين الرائدة في هذا المجال.



وأشار الفرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى توضيح آلية تنفيذ المبادرة، بحيث تكون المبادرات ذات بعد وطني أو ديني أو وجداني، وصولاً إلى تحقيق المنظومة القيمية المنشودة، منوهاً إلى أن المسابقة تبحث عن أفضل مبادرات وجهود المعلمين في غرس القيم من خلال 3 مجالات هي: التعليم الوجاهي، التعليم عن بُعد، والأنشطة المرافقة للمنهاج.



وتمنى الفرا أن يستمر العمل في هذه المبادرات لتنشئة جيل قيمي وليس اقتصار المبادرات على فترة المسابقة فقط، مضيفاً "نحن نسعى للتغيير الحقيقي ونرجو أن نلمس ذلك في سلوك أبنائنا الطلبة".



وفي كلمته أوضح رمضان أهمية دور المعلم في تنشئة الجيل على القيم المستمدة من ديننا الإسلامي، ودوره الفاعل في غرس القيم وتعديل السلوك، بالإضافة إلى التدريب على المهارات المعرفية، منوهاً إلى أن مجالات القيم واسعة ومنها قيم علمية وقيم دينية وقيم وطنية وقيم صحية وغيرها.



وأكد رمضان على ضرورة إعداد خطة إجرائية بأنشطة المبادرة، والبدء بتنفيذ الأنشطة والفعاليات من خلال منصات التعليم عن بعد في الفترة التي يتعذر فيها التعليم الوجاهي، مشيراً إلى أن نستمر في التعليم الوجاهي عند استئنافه.



وعرض رمضان معايير التقييم للمسابقة ومنها حداثة الفكرة، ووجود خطة للمبادرة في مجال غرس القيم لدى الناشئة، وتنفيذ أنشطة المبادرة، وظهور أثر واضح للمبادرة داخل المدرسة وخارجها، وإنتاج مواد تربوية تدعم المبادرة مثل نشرات وعروض مرئية وبوسترات ومواد إلكترونية، وتوثيق قصص نجاح في مجال غرس القيم وتعديل سلوك الطلبة، ومساعدة المعلم لزملائه المعلمين في هذا المجال وتقديم الدعم لهم، والتعاون مع إدارة المدرسة والمرشد التربوي، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي وأولياء الأمور، منوهاً إلى أن المبادرة التي ستدخل في المسابقة سيتم تنفيذها خلال الفترة من إبريل حتى نوفمبر 2021.



وأوضح رمضان أنه سيتم تشكيل لجنة من المديرية للتقييم الداخلي ثم ترشيح المبادرات الفائزة للتنافس على مستوى الوزارة، وسيتم تكريم المعلمين الفائزين.



بدوره أشار الحجوج إلى ان مناهجنا ثرية بالقيم الهادفة إلى تنشئة الجيل، موضحاً أن المبادرات ممكن أن تعمل على تعديل السلوك السلبي.



من جانبه نوَّه المصري إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا في تنفيذ المبادرات، ومتابعة تنفيذ المبادرة مع المشرف التربوي.



جدير بالذكر أن عدد المشاركين في المسابقة من مدارس تعليم خان يونس 42 معلماً ومعلمة.