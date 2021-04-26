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تعليم خان يونس يُكرّم الفائزة في مسابقة "مشروع مدارس صديقة للتغذية"

26 نيسان / أبريل 2021 11:04

تعليم خان يونس يُكرّم الفائزة في مسابقة "مشروع مدارس صديقة للتغذية"
تعليم خان يونس يُكرّم الفائزة في مسابقة

خان يونس- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم بخان يونس الطالبة “كرم حسين الفرا” الفائزة بمسابقة الرسم في “مشروع مدارس صديقة للتغذية”، والتي أشرف عليها قسم الصحة المدرسية بالمديرية، بتوجيه من الإدارة العامة للإرشاد والصحة المدرسية.


وحضر التكريم عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وأ. ماجد القدرة رئيس قسم الصحة المدرسية، وأ. محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. ختام سلامة مديرة مدرسة طارق بن زياد الأساسية المشتركة.


وهنأ مدير التعليم الطالبة بالفوز، مؤكداً على أن تبنى المواهب الطلابية، وعمل المديرية على تعزيزها وتطويرها، ومنوهاً إلى أن المسابقات تحفز الطلبة على التنافس وتمكنهم من الإبداع في طرح أفكارهم المتنوعة.

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