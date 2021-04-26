تعليم خان يونس يتفقد برنامج التمكين والتميز في أسبوعه الثاني

خان يونس- الرأي

تفقد عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، مراكز التمكين والتميز في مدارس المديرية في أسبوعها الثاني، حيث رافقه د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وأ. محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، وشملت الزيارة مركزي هارون الرشيد للبنين وعكا للبنات.



وفي كلمته حث الفرا الطلبة على الاستفادة من البرنامج فهو يمثل فرصة ذهبية لتمكينهم من المنهاج.

وأكد على ضرورة متابعة روابط تصنيف الأسئلة والاستفادة منها، كذلك متابعة رابط نماذج الاختبارات التجريبية التي أعدتها الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي بالوزارة والتي تحاكي اختبارات نهاية العام، ومناقشة المعلمين في جميع الاستفسارات الخاصة بالمنهاج حتى يحقق البرنامج أهدافه المنشودة.