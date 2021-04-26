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الزراعة: تدريب 265 تاجراً على النظام المحوسب لأذونات الاستيراد والتصدير

26 نيسان / أبريل 2021 11:14

الزراعة: تدريب 265 تاجراً على النظام المحوسب لأذونات الاستيراد والتصدير
الزراعة: تدريب 265 تاجراً على النظام المحوسب لأذونات الاستيراد والتصدير

غزة- الرأي

أكد إياد أبو منديل مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الزراعة، أنه تم تدريب 265 تاجراً على آلية استخدام النظام المحوسب لأذونات الاستيراد والتصدير الحديث، والذي أطلقته الوزارة في شهر مارس الماضي.


واستعرض أبو منديل خلال إطلاعه لوكيل الزراعة د.إبراهيم القدرة وعدد من المدراء العامون بالوزارة، ما حققه البرنامج المحوسب خلال شهر من إطلاقه، مبيناً أنه سهل على التجار والموردين الحصول على أذونات الاستيراد والتصدير عن بعد من خلال الموقع الالكتروني.


وذكر أن الطواقم الفنية في دائرة تكنولوجيا المعلومات، قامت بإنشاء حسابات و إعطاء الصلاحيات  اللازمة للتجار و الموردين والتدريب على آلية تشغيل النظام الجديد بالوزارة،  حيث تم حتى الآن تدريب 265 تاجر  على آلية الاستخدام  وكان هناك استجابة وانسجام كبير من قبل التجار .


وأضاف أن البرنامج المحوسب للوزارة، كان  له أثر كبير على تسهيل الحصول على أذونات الاستيراد والتصدير، حيث وفر الوقت والجهد على التجار والمستوردين، وخفف من مراجعة  التجار  لمقر الوزارة لانجاز و إتمام  مصالحهم ومعاملاتهم.


وأكد ابو منديل، أنه من خلال هذه الخدمة، استطاع  التاجر الحصول على الإذن في أي وقت ومكان داخل قطاع غزة وخارجه ودفع الرسوم بشكل الكتروني .

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