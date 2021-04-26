بلدية غزة تنظم فعالية لإحياء يوم الأرض العالمي

غزة- الرأي

نظمت بلدية غزة، بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية، فعالية لإحياء يوم الأرض العالمي، بمشاركة مدير دائرة الحدائق م. مؤنس فارس، وسكرتير الجمعية هاني فرح، ورئيس قسم الإرشاد السلوكي أمل الحاج أحمد، ومجموعات شبابية من الوحدة البيئية وفريق سلة بلدنا، وفريق المثقفات البيئيات.



واشتملت الفعالية على زراعة أشتال زيتون مهداة من الشعب الايرلندي تعبيراً عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.



يذكر أن يوم الأرض العالمي مناسبة سنوية تم الاحتفال بها لأول مرة في العام 22 من شهر نيسان إبريل من العام 1970 وهي تقليد سنوي تحتفل به كل دول العالم لدعم وحماية البيئة.