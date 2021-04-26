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بتكلفة 349 ألف يورو

بلدية غزة تشرع بتطوير منطقة العودة شمال غرب المدينة

26 نيسان / أبريل 2021 11:57

بلدية غزة تشرع بتطوير منطقة العودة شمال غرب المدينة
بلدية غزة تشرع بتطوير منطقة العودة شمال غرب المدينة

غزة- الرأي

شرعت بلدية غزة بتطوير عدة شوارع بمنطقة العودة شمال غرب المدينة ، بتكلفة 349 ألف يورو ، وبتمويل عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وبينت بلدية غزة ، أن  مدة المشروع 150 يومًا، يتم خلالها تطوير  منطقة العودة وهي منطقة غير معبدة وتعاني من تردي في البنية التحتية وصعوبة في تصريف مياه الأمطار.

وأفادت بلدية غزة، أن أعمال المشروع سوف تشمل تبليط الشوارع المذكورة بطبقة أسفلتية بمساحة 6300 متر مربع، وإنشاء أرصفة بمساحة 3000 آلاف متر مربع.
كما سيتم تمديد خطوط مياه بطول 1200 متر، وتمديد خطوط صرف صحي بطول 900 متر، وكذلك تمديد وصلات صرف صحي منزلية بطول 400 متر، إضافة إلى تركيب 24 عمود إنارة.


 وأوضحت أن المشروع يخدم عدة مدارس وأهالي المنطقة، وذلك من خلال تحسين واقع المنطقة، وتسهيل حركة مرور الأفراد والسيارات وطلاب المدارس، وحل مشكلة تصريف مياه الأمطار.

177543598_4025041030918879_8480400947501311377_n بلدية غزة تشرع بتطوير منطقة العودة شمال غرب المدينة 177030029_4025041040918878_5162664254723814472_n 177806237_4025041037585545_6844110236031898339_n
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