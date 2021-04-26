بلدية غزة تشرع بتطوير منطقة العودة شمال غرب المدينة

غزة- الرأي

شرعت بلدية غزة بتطوير عدة شوارع بمنطقة العودة شمال غرب المدينة ، بتكلفة 349 ألف يورو ، وبتمويل عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وبينت بلدية غزة ، أن مدة المشروع 150 يومًا، يتم خلالها تطوير منطقة العودة وهي منطقة غير معبدة وتعاني من تردي في البنية التحتية وصعوبة في تصريف مياه الأمطار.

وأفادت بلدية غزة، أن أعمال المشروع سوف تشمل تبليط الشوارع المذكورة بطبقة أسفلتية بمساحة 6300 متر مربع، وإنشاء أرصفة بمساحة 3000 آلاف متر مربع.

كما سيتم تمديد خطوط مياه بطول 1200 متر، وتمديد خطوط صرف صحي بطول 900 متر، وكذلك تمديد وصلات صرف صحي منزلية بطول 400 متر، إضافة إلى تركيب 24 عمود إنارة.



وأوضحت أن المشروع يخدم عدة مدارس وأهالي المنطقة، وذلك من خلال تحسين واقع المنطقة، وتسهيل حركة مرور الأفراد والسيارات وطلاب المدارس، وحل مشكلة تصريف مياه الأمطار.