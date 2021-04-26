الحكم المحلي تناقش تعزيز دور المخاتير بمحافظة خان يونس

خان يونس- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي، لقاء مع مخاتير ووجهاء محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، تحت عنوان " تعزيز دور المخاتير في تحقيق السلم الأهلي في محافظة خان يونس".

ويأتي اللقاء في إطار سلسة لقاءات دورية تعقدها وزارة الحكم المحلي بهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك الاطلاع على الاحتياجات ولوازم المخاتير بكافة بالمحافظات.

وعقد اللقاء بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس ورئيس بلدية خان يونس م. علاء البطة، ورئيس بلدية القرارة م. أحمد شعت وعفيف عروق مسؤول ملف المخاتير، ورياض الزيتونية مدير عام شؤون العشائر لوزارة الداخلية ولفيف من الوجهاء والمخاتير، وذلك في ضيافة المختار أبو رمزي أبو موسي بصالة دريم بالاس.

وقال وكيل وزارة الحكم المحلي أن هذا اللقاء الثاني لمخاتير المحافظة الجنوبية ضمن خطة الوزارة للعام 2021 للتواصل المجتمعي مع الوجهاء والمخاتير في جميع المحافظات، في سبيل توثيق أواصر المحبة والإخاء مع المخاتير، سيما أن ملف المخاتير يتبع لوزارة الحكم المحلي.

وأثنى وكيل الوزارة على الدور الكبير الذي يقوم به المخاتير في تحقيق السلم الأهلي والأمن المجتمعي، ولفت الى أن التواصل مع المخاتير يأتي ضمن منهجية وزارته ورؤيتها التي ترتكز على الشراكة المجتمعية، للوصول إلى إنجازات تلبي كافة متطلبات المجتمع الفلسطيني.

وأكد أن خدمات وزارة الحكم المحلي لا تقتصر فقط على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، بل تقدم أكثر من 30 خدمة للمواطنين تلامس حياتهم وتسهل حركتهم في داخل مناطق نفوذ البلديات.

وناقش المجتمعون أبرز التحديات التي تواجه المخاتير والسبل الأكثر ملاءمة لتجاوزها.

في ذات السياق، استعرض مسؤول شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي عفيف عروق أهم القضايا التي تم انجازها خلال الفترة السابقة، وذكر أن الوزارة أعدت نظاما لتعيين المخاتير ومتابعة أمورهم وشئونهم، وحدثت بياناتهم والبالغ عددهم 837 مختارا معتمدا، نصيب محافظة خان يونس منها 100 مختارا.



وأوضح عروق أن الوزارة عززت كذلك عملية التواصل مع المخاتير في المناسبات والأعياد من خلال الرسائل القصيرة، وأنشأت مجموعة للتواصل وجدت تفاعلا كبيرا.

من ناحيته، شكر رئيس بلدية خان يونس م. علاء البطة المخاتير لحرصهم على تعزيز السلم الأهلي الذي يشكل ضمانة حامية للنسيج الاجتماعي.

بدوره ثمن البطة الجهود التي يبذلها المخاتير على جميع المستويات سيما مساعيهم الحثيثة في إصلاح ذات البين وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع وإسهاماتهم البارزة في رأب الصدع وإشاعة أجواء التسامح والتآخي في مجتمعنا الذي يحتاجها في هذه الأوقات العصيبة.