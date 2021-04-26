وكالة الرأي الفلسطينية الزارعة: تضاعف من خططها لعمليات الضبط والرقابة على قطاع الأعلاف وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنعى دكتورة النساء والتوليد سميرة حلس وكالة الرأي الفلسطينية وكيل الزراعة يشيد بتطوير مشتل الشاطئ التابع للوزارة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش تعزيز دور المخاتير بمحافظة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بتطوير منطقة العودة شمال غرب المدينة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنظم فعالية لإحياء يوم الأرض العالمي وكالة الرأي الفلسطينية 9 وفيات و591 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: تدريب 265 تاجراً على النظام المحوسب لأذونات الاستيراد والتصدير وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة الشرقية" بخان يونس تفرج عن 35 غارمًا
أخبار » الأخبار الحكومية

الزارعة: تضاعف من خططها لعمليات الضبط والرقابة على قطاع الأعلاف

26 نيسان / أبريل 2021 12:30

الزارعة: تضاعف من خططها لعمليات الضبط والرقابة على قطاع الاعلاف
الزارعة: تضاعف من خططها لعمليات الضبط والرقابة على قطاع الاعلاف

غزة- الرأي

تتركز جهود الطواقم الفنية العاملة في وزارة الزراعة هذا العام على جودة مدخلات الإنتاج، بشقيه النباتي والحيواني وذلك بهدف زيادة إنتاجية القطاع الزراعي، وعملاً بالشعار الذي أطلقته الوزارة  للعام (2021) "عام جودة مدخلات الانتاج "، وضمن خطتها الاستراتيجية الخمسية 2121-2026 للنهوض بالقطاع الزراعي.


وضاعفت الزراعة هذا العام من خططها لعمليات الضبط والرقابة لكافة  مدخلات الانتاج على المعابر ومراكز البيع والأسواق، من أجل زيادة الإنتاج في نفس وحدة المساحة وتحسين جودة الإنتاج الزراعي وحماية المزارعين من عمليات التزوير والغش.


ومن أهم ركائز جودة مدخلات الإنتاج الزراعي، التي تركز عليها الوزارة في المتابعة هي ( الأعلاف، والمبيدات، والأسمدة، والتقاوي، والبيض المخصب، البذوروغيرها) بحيث يتم جلبها إلى السوق المحلي بجودة عالية مطابقة للمواصفات الفلسطينية، لأن الهدف الاستراتيجي التي تسعى إليه الزراعة هو زيادة انتاجية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
 وتطبيقاً لذلك، عملت الزراعة على ايجاد منظومة عمل فنية، وإدارية، وقانونية، تبدأ من وضع مواصفات ومقاييس لهذه المدخلات، يتم اعتمادها ومن ثم تعميمها على أصحاب الشأن، ومن ثم تنفيذها على أرض الواقع. وتبدأ عملية التنفيذ بالمعابر التجارية، حيث يتم مراقبة كل المدخلات الزراعية والتأكد من جودتها للمواصفة والاستيفاء للشروط القانونية والادارية والفنية والصحية، فما هو مطابق يفرج عنه وغير مطابق يتم اتلافه واتخاذ اجراءات ضد المخالفين.


وبدأت الزراعة تنفيذ ذلك منذ عام وطبقته على مدخلات العملية الانتاجية من بيض التخصيب، والأعلاف، وتمكنت من اتلاف كميات كبيرة غير مطابقة للمواصفات ومحاسبة المخالفين، وهذا يعود بالإيجاب على المربين من خلال زيادة مستوى الربحية والحد من الخسائر وبالتالي النهوض بقطاع الإنتاج الحيواني وخاصة الدواجن.


وبدأت وزارة الزراعة بحملة توعوية لمربي الإنتاج الحيواني وخاصة مربي الدواجن، لشرح وتوضيح الإجراءات التي تقوم بها وزارة الزراعة لضبط جودة مدخلات الإنتاج وخاصة الاعلاف والبيض المخصب.


كما تنفذ بشكل دوري دائرة الانتاج الحيواني بالتعاون مع الادارة العامة للخدمات البيطرية جولات رقابية مكثفة على مصانع ومستودعات موردي الأعلاف في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث تم أخذ العديد من العينات وفحصها في المختبرات المختصة في وزارة الزراعة، وذلك للتأكد من جودة هذه الاعلاف ومدى مطابقتها للمواصفات
خطوات فحص الأعلاف .


من جانبه أكد أ. أشرف التركماني أخصائي مختبر كيمائي في الإدارة العامة التربة والري، والمشرف على فحص الأعلاف ،أن مختبر التربة والري يقوم بفحص عينات الأعلاف الواردة من المعبر، حيث يقوم المختبر باستقبال العينات عن طريق الموظف المختص، علماً بأن العينة الواردة الي المختبر تحمل كوداً سرياً، وذلك للشفافية وعدم معرفة صاحب العينة، وبدوره يقوم المختبر بإجراء كافة التحاليل المطلوبة بزمن قياسي مقارنة بالمختبرات الأخرى.


وأشار التركماني إلى أن كل عينة يتم فحصها  بشكل شامل، وذلك للنهوض بمدخلات الإنتاج وحفاظا علي الجودة وحماية المستهلك من الغش الواقع في عمليات التصنيع.

178167771_3968568563222534_1920898064461362554_n الزارعة: تضاعف من خططها لعمليات الضبط والرقابة على قطاع الاعلاف 178372475_3968568173222573_2667093171478909975_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟