الزارعة: تضاعف من خططها لعمليات الضبط والرقابة على قطاع الأعلاف

غزة- الرأي

تتركز جهود الطواقم الفنية العاملة في وزارة الزراعة هذا العام على جودة مدخلات الإنتاج، بشقيه النباتي والحيواني وذلك بهدف زيادة إنتاجية القطاع الزراعي، وعملاً بالشعار الذي أطلقته الوزارة للعام (2021) "عام جودة مدخلات الانتاج "، وضمن خطتها الاستراتيجية الخمسية 2121-2026 للنهوض بالقطاع الزراعي.



وضاعفت الزراعة هذا العام من خططها لعمليات الضبط والرقابة لكافة مدخلات الانتاج على المعابر ومراكز البيع والأسواق، من أجل زيادة الإنتاج في نفس وحدة المساحة وتحسين جودة الإنتاج الزراعي وحماية المزارعين من عمليات التزوير والغش.



ومن أهم ركائز جودة مدخلات الإنتاج الزراعي، التي تركز عليها الوزارة في المتابعة هي ( الأعلاف، والمبيدات، والأسمدة، والتقاوي، والبيض المخصب، البذوروغيرها) بحيث يتم جلبها إلى السوق المحلي بجودة عالية مطابقة للمواصفات الفلسطينية، لأن الهدف الاستراتيجي التي تسعى إليه الزراعة هو زيادة انتاجية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وتطبيقاً لذلك، عملت الزراعة على ايجاد منظومة عمل فنية، وإدارية، وقانونية، تبدأ من وضع مواصفات ومقاييس لهذه المدخلات، يتم اعتمادها ومن ثم تعميمها على أصحاب الشأن، ومن ثم تنفيذها على أرض الواقع. وتبدأ عملية التنفيذ بالمعابر التجارية، حيث يتم مراقبة كل المدخلات الزراعية والتأكد من جودتها للمواصفة والاستيفاء للشروط القانونية والادارية والفنية والصحية، فما هو مطابق يفرج عنه وغير مطابق يتم اتلافه واتخاذ اجراءات ضد المخالفين.



وبدأت الزراعة تنفيذ ذلك منذ عام وطبقته على مدخلات العملية الانتاجية من بيض التخصيب، والأعلاف، وتمكنت من اتلاف كميات كبيرة غير مطابقة للمواصفات ومحاسبة المخالفين، وهذا يعود بالإيجاب على المربين من خلال زيادة مستوى الربحية والحد من الخسائر وبالتالي النهوض بقطاع الإنتاج الحيواني وخاصة الدواجن.



وبدأت وزارة الزراعة بحملة توعوية لمربي الإنتاج الحيواني وخاصة مربي الدواجن، لشرح وتوضيح الإجراءات التي تقوم بها وزارة الزراعة لضبط جودة مدخلات الإنتاج وخاصة الاعلاف والبيض المخصب.



كما تنفذ بشكل دوري دائرة الانتاج الحيواني بالتعاون مع الادارة العامة للخدمات البيطرية جولات رقابية مكثفة على مصانع ومستودعات موردي الأعلاف في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث تم أخذ العديد من العينات وفحصها في المختبرات المختصة في وزارة الزراعة، وذلك للتأكد من جودة هذه الاعلاف ومدى مطابقتها للمواصفات

خطوات فحص الأعلاف .



من جانبه أكد أ. أشرف التركماني أخصائي مختبر كيمائي في الإدارة العامة التربة والري، والمشرف على فحص الأعلاف ،أن مختبر التربة والري يقوم بفحص عينات الأعلاف الواردة من المعبر، حيث يقوم المختبر باستقبال العينات عن طريق الموظف المختص، علماً بأن العينة الواردة الي المختبر تحمل كوداً سرياً، وذلك للشفافية وعدم معرفة صاحب العينة، وبدوره يقوم المختبر بإجراء كافة التحاليل المطلوبة بزمن قياسي مقارنة بالمختبرات الأخرى.



وأشار التركماني إلى أن كل عينة يتم فحصها بشكل شامل، وذلك للنهوض بمدخلات الإنتاج وحفاظا علي الجودة وحماية المستهلك من الغش الواقع في عمليات التصنيع.