بلدية النصيرات تتفقد أعمال التطوير في شارعي "10 "و"الرحمة "

الوسطى- الرأي

تفقد رئيس بلدية النصيرات إياد مغاري، المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في النصيرات، للاطلاع على سير العمل فيها، والتي شملت تفقّد الأعمال في شارع 10 المعروف بشارع الشيخ يوسف فرحات، ومشروع تطوير شارع حي الرحمة بالمخيم الجديد غرب النصيرات.



وأعرب "مغاري" عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يساهم في تطوير النصيرات والارتقاء بها نحو الأفضل، واعداً ببذل الجهد لتنفيذ مزيد من المشاريع الخدماتية في النصيرات.



وقال: "إن هذا الإنجاز ما كان ليكون لولا حرص البلدية والعاملين فيها على خدمة أهالي النصيرات، وتعاون المجتمع في تذليل كافة العقبات من أجل إنجاح هذه المشاريع"، متقدما بالشكر لصندوق تطوير البلديات على دعمه لتنفيذ هذه المشاريع.