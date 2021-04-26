وزارة الأسرى: الاحتلال يفرج عن الاسيرة سمر أبو ظاهر من قطاع غزة

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسيرة سمر صلاح أبو ظاهر 38 عاما، من مدينة خانيونس جنوب القطاع بعد قضاء محكوميتها البالغة عامين ونصف .

وأضافت الوزارة، أن الأسيرة "أبو ظاهر" خضعت لتحقيق قاس معنوي وجسدي متواصل استمر لـ 14 يوما في اقبية التحقيق, والحرمان من الزيارة لفترة طويلة بحيث لم تزورها عائلتها خلال عامين ونصف سوى مرات معدودة، كذلك عانت من تردي وضعها الصحي حيث انها مصابه بمرض السكر دون تلقى علاج مناسب .



يذكر أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت "أبو ظاهر" بتاريخ 6/12/2018على حاجز بيت حانون /ايرز شمال القطاع أثناء مرافقتها لشقيقها المريض إياد الذى كان متوجها للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية حيث تم ارجاع شقيقها إلى غزة ونقلها الى التحقيق في عسقلان .