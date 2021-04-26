التعليم بغزة تعلن نتائج المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، عن نتائج الامتحان التحريري للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢.
وذكرت أنه يمكن للمتقدمين الدخول إلى بوابة الاستقطاب الإلكتروني بواسطة الحساب الخاص بهم للحصول على النتيجة .
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26 نيسان / أبريل 2021 01:58
غزة- الرأي
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، عن نتائج الامتحان التحريري للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢.
وذكرت أنه يمكن للمتقدمين الدخول إلى بوابة الاستقطاب الإلكتروني بواسطة الحساب الخاص بهم للحصول على النتيجة .