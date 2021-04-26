"ثابت" يتفقد برنامج “نحو التمكين والتميز” لطلبة الثانوية العامة

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، برنامج نحو التمكين والتميز لطلبة الثانوية العامة في مركزي مدرسة بلقيس اليمن ومدرسة الكرمل الثانوية بمديرية تعليم غرب غزة.



وشارك في الجولة مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. محمود مطر ، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. احمد النجار ومدير تعليم غرب غزة د. عبد القادر أبو علي.



والتقى ثابت، الطلبة والمعلمين في الغرف الصفية واطلع على آليات العمل التدريسي، كما استمع لآراء المعلمين والطلبة في البرنامج ومدى الاستفادة وتحقيق الأهداف المرجوة.



وأوضح ثابت أن هذا البرنامج النوعي الذي تنفذه الوزارة يتمثل في تقديم شروحات ودروس تمكينية لطلبة الثانوية العامة بالإضافة إلى تدريبهم على نماذج امتحانات بإشراف مجموعة من المعلمين المتميزين وأصحاب الكفاءة العالية.



وذكر أن هذا التوجه يأتي بهدف الارتقاء بأداء الطلبة على اختلاف مستوياتهم التحصيلية، وتأهيلهم بما يساعدهم على التعامل السليم مع أوراق الامتحانات النهائية.



ولفت وكيل الوزارة إلى أن الطلبة يتلقون مواداً تدريبية تربط بين الموضوعات الأساسية في المنهاج والبنود الاختبارية التي وردت في امتحانات سابقة، بالإضافة إلى إرشادات أكاديمية ونفسية لكيفية التعامل مع أوراق الامتحانات.



ودعا وكيل الوزارة الطلبة إلى الاستفادة الكبيرة من البرنامج واستثمار الأوقات المتاحة لهم من أجل زيادة التحصيل الدراسي والاستعداد التام لامتحانات الثانوية العامة للحصول على أعلى الدرجات.

من جهته، أوضح أبو علي أن البرنامج يسير وفق الخطة الموضوعة من حيث الحصص الصفية والمادة الدراسية والشرح والتفاعل الصفي بين الطلبة والمعلمين لتحقيق أعلى درجات الاستفادة.