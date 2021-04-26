مجمع ناصر الطبي ينقذ مريضاً من فشل كلوي حاد و مفاجئ

خان يونس- الرأي

قال د. رياض بربخ استشاري امراض الكلى في مجمع ناصر الطبي، إن قسم الطوارئ في المستشفى استقبل مريضاً يشتكي من أثار اعتداء بالضرب من الخلف، وتبين بعد التشخيص وجود فشل كلوى حاد.

وأفاد د. بربخ، أن المريض كان يعاني من تورم في الاطراف العلوية و الكتفين و انقطاع البول، وبعد عمل التحليل والصور الإشعاعية والتلفزيونية تبين ان المريض لديه فشل كلوي حاد مفاجئ و ارتفاع في تحاليل وظائف الكلى ، و ارتفاع في انزيمات العضلات والكبد مما شكل خطر حقيقي على حياة المريض نظرا لتراكم السموم في جسده بسبب تعطل وظائف الكلى .

وقال د. بربخ، إنه تم ادخال المريض على وجه السرعة الي قسم العناية المركزة و وضع الاجهزة عليه و أجرينا له عدة جلسات غسيل دموي متتالية و تكثيف العلاج له .

وتوجه د.بربخ لكافة الكوادر الطبية في قسم العناية المركزة و قسم الكلى في مجمع ناصر و طواقم التمريض إضافة الى الكادر الطبي في م.التركي وخاصة د. مها بركة على مجهوداتها الرائعة في رعاية المريض والمساهمة في انقاذ حياته .

من جانبه، بين د.محمود وادي اخصائي امراض الكلى و الطبيب المشارك في متابعة الحالة أنه تم عمل فحص كورونا للمريض لاشتباه ظهور اعراض الفيروس حيث أثبتت المسحة أنها ايجابية و هو ما كان بمثابة المعضلة فاضطررنا الى نقل المريض الي قسم الكلى في المستشفى التركي لحالات كوفيد حيث استكمل جلسات الغسيل والعلاج هناك.

واكد د.وادي، أن المريض استكمل علاجه في مجمع ناصر الطبي بعد انتهاء حجره حيث استطاع انزال البول بشكل تدريجي وتحسن في انزيمات العضلات والكبد إضافة الى زوال كافة التورمات والكدمات في جسم المريض .



وأشار الى أن الكلى لدى المريض عادت تعمل بشكل طبيعي ولم يعد بحاجة الى غسيل دموي بحمدالله و الذى عده بمثابة انجاز كبير .