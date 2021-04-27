إنستغرام تُطلق ميزة جديدة لحظر الأشخاص تلقائياً

أطلق تطبيق “إنستغرام” ميزة جديدة لمنع التحرش في الرسائل المباشرة، ما يسمح للمستخدم بتصفية الرسائل المسيئة، وحظر حسابات أصحابها بل وملاحقة أي حسابات جديدة ينشئها المستخدمون المسيئون، خصوصاً تلك التي تحوي كلمات وعبارات ورموزاً غير مرغوب فيها.

ويقول مطورو “إنستغرام” إن هذه الميزة تستهدف المشاهير والشخصيات العامة ممن يتلقون عدداً كبيراً من الرسائل الضارة، لاسيما أن لاعبي كرة قدم بريطانيين شكوا من رسائل عنصرية تلقوها عبر التطبيق.

كما أضاف التطبيق ميزة أخرى لمنع إساءة الاستخدام في طلبات الرسائل، وهو البريد الوارد المنفصل للرسائل الواردة من الأشخاص الذين لا تتابعهم.

ويذكر أن المنصة تمنع إنشاء حسابات جديدة للمحظورين.