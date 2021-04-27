ليفربول يصارع يونايتد على صفقة بوزن الذهب

أفادت العديد من الصحف الإيطالية والبريطانية، بأن ليفربول يخطط لإبرام صفقة إيطالية من العيار الثقيل، وذلك لإنعاش خط الهجوم، بعد الهبوط الجماعي في أداء ومعدل أهداف المهاجمين هذا الموسم، وعلى رأسهم البرازيلي روبرتو فيرمينو وبدرجة أقل السنغالي ساديو ماني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل”، فإن المدرب الألماني يورغن كلوب، قد وجه المسؤولين عن ملف التعاقدات، بضرورة الإسراع في مفاوضات ضم قائد تورينو أندريا بيلوتي، أملا في إقناعه بالتوقيع لأحمر الميرسيسايد، قبل أن يتفق معه الغريم الشمالي مانشستر يونايتد أو أحد المنافسين في السباق، منهم توتنهام وميلان.

أيضا صحيفة “توتو سبورت”، أكدت أن الدولي الإيطالي البالغ من العمر 30 عاما، بات هدفا رئيسيا بالنسبة لكلوب والمسؤولين في الكيان الأحمر، منها للتخلص من صداع النقص العددي الحاد في مركز المهاجم رقم (9)، في ظل التراجع الصادم في مستوى المهاجم الأساسي فيرمينو، وتكفل الجناح محمد صلاح بتسجيل جُل الأهداف في المواسم الأربع الماضية، ومنها أيضا لاستغلال رغبة تورينو في بيع إرثه الثمين.

واتفق المصدران، على أن غريم يوفنتوس الأبدي، لا يمانع فكرة خروج هدافه الأول في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك خوفا من سيناريو خسارته بموجب قانون بوسمان مع انتهاء عقده منتصف العام القادم، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه النادي الإيطالي لإقناعه مهاجمه بتأمين مستقبله في الملعب “الأولمبي”.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن مهمة ليفربول لن تكون سهلة، أولا للمنافسة الصعبة المتوقعة مع مانشستر يونايتد وباقي الراغبين بجدية في الحصول على توقيعه، ثانيا لطمع تورينو في الحصول على أعلى عائد مادي من الصفقة، إلا إذا وافقت الإدارة على الشرط الإيطالي المعقد، بدفع 40 مليون يورو لإطلاق سراح بيلوتي من بييمونتي.

وانتقل بيلوتي إلى تورينو عام 2015 قادما من باليرمو مقابل رسوم بلغت حوالي 8 مليون يورو، وفي موسمه الأول أبلى بلاءا حسنا بتسجيل 12 هدفا من مشاركته في 35 مباراة في جنة كرة القدم، قبل أن تنفجر موهبته التهديفية في الموسم الثاني، الذي ختمه بـ32 هدفا في مختلف المسابقات، منهم 26 على مستوى الدوري، وهو ما جعله محط أنظار عمالقة إيطاليا، إلا أن إدارة ناديه رفضت التخلي عنه، والآن أصبح في سجله 115 هدفا و33 تمريرة حاسمة في 252 مناسبة بقميص التورو.