ريال مدريد ينتظر إشارة من الابن الضال في ليفربول

ترددت أنباء في وسائل الإعلام الإسبانية عن رغبة ريال مدريد في الحصول على توقيع واحد من الركائز الأساسية في قوام ليفربول، وذلك تحسبا لرحيل المدافع الفرنسي رافاييل فاران، مع تزايد الغموض حول مستقبله في مدينة “فالديبيباس”، بعد تعثر كل محاولات إقناعه بتجديد عقده إلى ما بعد 2022.

وبحسب ما ذكره موقع ” fichajes.net” الإسباني، فإن الإدارة الملكية بدأت تُخطط للانقضاض على جوكر ليفربول فابينيو في سوق الانتقالات الصيفية المنتظرة، لكن هذا سيتوقف على موقف الدولي البرازيلي ونواياه في الهروب من “آنفيلد روود”، إذا فشل فريق أفضل مدرب في العالم آخر عامين، في تأمين المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويعاني بطل البريميرليغ الموسم الماضي، لفرض نفسه كمنافس حقيقي على البطاقات الإنكليزية المؤهلة للكأس ذات الأذنين النسخة القادمة، بعد تمرس اللاعبين على الهزائم والنتائج المخيبة لآمال المشجعين، والتي تسببت في تراجع الفريق إلى المرتبة السادسة في جدول ترتيب أندية الدوري، على بعد 4 نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع، وذلك قبل نهاية الحملة بخمس جولات فقط.

وأوضح المصدر، أنه في حال فشل ليفربول في الترشح للأبطال الموسم المقبل، فسوف تتفاقم مشاكله المادية، وبالتبعية قد يضطر لبيع لواحد أو اثنين من أهم نجومه، وهو ما سيحاول عملاق الليغا استغلاله، لإعادة الابن الضال إلى “سانتياغو بيرنابيو”، ضمن خطة تجديد دماء الدفاع الأبيض، جنبا إلى جنب مع الصفقة المجانية المحتملة ديفيد ألابا، في فترة ما بعد القائد سيرخيو راموس وفاران.

وأشار التقرير إلى أن الريال لن يجد صعوبة بالغة في ضم صاحب الـ27 عاما في الميركاتو المقبل، وذلك ليس فقط لحاجة النادي الإنكليزي للمال، للحد من خسائر كورونا وتمويل الصفقات الجديدة، بل أيضا لترحيب اللاعب بفكرة العودة إلى النادي الميرينغي، لارتباطه عاطفيا بالكيان، إلى جانب علاقته الجيدة بالمسؤولين وعلى رأسهم الرئيس فلورنتينو بيريز، منذ أن كان لاعبا في صفوف الكاستيا على سبيل الإعارة موسم 2012-2013.

واستشهد الموقع بالمقابلة الودية التي جمعت فابينيو بالملياردير الإسباني، بعد فوز ريال مدريد على ليفربول بنتيجة 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال، ما يعني أن الحب المتبادل قد يعجل بإتمام الصفقة، وذلك بعد الحصول على مباركة المدرب زين الدين زيدان، في ظل حاجته للاعب بنفس مواصفات الموهوب البرازيلي، كلاعب متعدد الاستخدام في كل مراكز الدفاع والوسط، بجانب براعته في التمرير، أشبه بالاختيار المثالي لذوق زيزو.

وانضم فابينيو إلى مشروع يورغن كلوب عام 2018 في صفقة أنعشت خزائن موناكو بقرابة الـ40 مليون يورو، وفي موسمه الأول فاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا، ثم أضاف كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في النصف الأول من موسمه الثاني، الذي ختمه بالتتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، وبوجه عام، شارك مع الريدز في 117 مباراة في مختلف المسابقات، خرج منهم بثلاثة أهداف فقط.