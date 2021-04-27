الاقتصاد: تسجيل 27507 علامة تجارية منذ بدء التسجيل لأول علامة تجارية

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يوافق يوم 26 ابريل من كل عام، ويهدف إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية، من براءات وعلامات تجارية وتصاميم صناعية وحق مؤلف، في تشجيع الابتكار والإبداع.



وقال رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر، انه تم تسجيل 27507 علامة تجارية منذ بداية التسجيل للعلامات التجارية، بمتوسط ايداع شهري 120 طلب.



وأضاف، بلغ عدد الرسوم الصناعية المسجلة حتى نهاية 31 مارس 2021 (356) رسم صناعي، و (123) براءة اختراع، موضحاً ان هناك تزايد في أعداد المخترعين الفلسطينيين المحليين.



وأكدت أن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة، بصفتها المعنية بتطبيق وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، حريصة على تسهيل عمليات وإجراءات تسجيل الحقوق لمالكيها ودعمهم وتوجيه النصح والإرشاد لكيفية حماية هذه الحقوق وإنفاذها.



وأشار أبو الريش، ان تسجيل وحماية براءات الاختراع وتسجيل العلامات التجارية وكافة مناحي حقوق الملكية الفكرية تساعد على تحسين ظروف الحياة، ولا شك أن القيمة المضافة، والقيمة الاقتصادية المضافة اليوم أخذت منحى جديدا في عالم الملكية الفكرية والمشاريع الاقتصادية.



وطالب أبو الريش، الشباب لشحذ الهمم نحو مستقبل مشرق في الابداع والابتكار من أجل تحسين ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أن دائرة للملكية الفكرية تعمل مع الجهات المختصة من الخبراء والمختصين في متابعة ودراسة ما يقدمه هؤلاء المبتكرين والمخترعين.



وناشد أبو الريش، الجهات العاملة في القطاعات الخاصة بان تقوم بإنشاء وبناء مراكز للإعداد والتدريب والتطوير، من خلال توفير المعرفة وطرح الأفكار والمقترحات، ودعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الابتكار من أجل القضاء على الفقر ودعم التنمية بكافة أشكالها، خاصة في الظروف التي يعيشها القطاع من حصار.