"هنية" يناقش مع وزارة المرأة تطوير الرياضة النسوية

غزة- الرأي

استقبل عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، امس الاثنين، في مكتبه بمقر المجلس الأعلى، أميرة هارون وكيل مساعد وزارة شؤون المرأة والوفد المرافق من الوزارة.



ورحب عبد السلام هنية بوفد الوزارة وثمن جهودهم في تنفيذ برامج تدعم المرأة الفلسطينية وتعزز صمودها، وأكد هنية على أهمية الرياضة النسوية وتطويرها وأبدى استعداده لإتاحة الفرصة للتعاون في هذا المجال ومنح المرأة حقها في ممارسة الرياضة وفق الضوابط التي يلتزم بها المجتمع الفلسطيني.



بدورها شكرت أميرة هارون وكيل مساعد وزارة المرأة التعاون الذي يقدمه المجلس الأعلى وتكريمه لمعلمات التربية الرياضية في يوم المرأة العالمي، وتكريم أمهات الرياضيين في يوم الأم.

وأكدت هارون على أن وزارتها ستعمل على وضع رؤية مشتركة مع المجلس الأعلى لتطوير الرياضة النسوية.

وفي ختام اللقاء قدمت هارون درعا تقديريا للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.