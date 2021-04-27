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تعليم خان يونس والبلدية ينفذان التصفيات النهائية لمسابقة خان يونس تقرأ 3

27 نيسان / أبريل 2021 11:07

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نفذت مديرية التربية والتعليم بخان يونس في مركز التدريب التربوي المرحلة الأولى من التصفيات النهائية لمسابقة “خان يونس تقرأ 3”، والتي تُعقد للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع بلدية خان يونس ومديرية شرق خان يونس، وبمشاركة واسعة من الطلبة.
وحضر افتتاح المسابقة أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وم. علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس، ود. محمد العبادسة رئيس قسم الأنشطة الطلابية بالمديرية، ود. مروان المصري مسئول الأنشطة المجتمعية بالبلدية، وأ. جهاد عسقول مشرف النشاط الثقافي بالمديرية، ولجنة التحكيم المكونة من أ. خالد اللحام، وأ. مصطفى صيام، ود. ناريمان أبو عليان.
ورحب مدير التعليم بالحضور، مؤكداً على أن المسابقة تهدف إلى تنشئة جيل مثقف في كافة المجالات المعرفية، وتمكين الطالب من مهارات التلخيص لتأكيد المعلومة التي قرأها. كما تحدث الفرا عن جهود الوزارة والمديرية في حث الطلبة على القراءة من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الطالب وبناء شخصيته، مثمناً التعاون المستمر بين مديرية تعليم خان يونس والبلدية في تنظيم هذه المسابقة، لتخريج جيل محب للقراءة، مثمناً جهود كل من ساهم في إنجاح هذا العمل المتميز وشكر الطلبة المشاركين متمنياً لهم التوفيق والسداد.
وخلال كلمته أشاد البطة بمديرية التربية والتعليم في خان يونس وشراكتها المتميزة مع البلدية في مختلف الأنشطة، وعبر عن سعادته لوجوده بين هذه الثلة من الطلبة المتميزين، مشيراً إلى أن البلدية ستعمل على رعاية هذه الفئة المتميزة.
كما أوضح البطة أن هذه المسابقة هي الأولى من نوعها على صعيد محافظة خان يونس، وتهدف إلى المساهمة في تكوين جيل قادر على بناء ذاته ووطنه، شاكراً جهود لجنة الإشراف على المسابقة ولجنة التقييم.
تجدر الإشارة إلى أن المسابقة تستهدف طلبة الصف الخامس إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة بخان يونس.
 

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