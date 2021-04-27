تعليم شرق غزة ولجنة الانتخابات ينظمان لقاءً تعريفياً لمديري المراكز الانتخابية

غزة-الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم ولجنة الانتخابات المركزية بمدينة غزة لقاءً تعريفياً لمديري ومشرفي المراكز الانتخابية، وذلك بحضور أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة، ود. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، وأ. أشرف صالح مدير دائرة الإحصاء بوزارة التعليم، ود. محمد أبو الخير مدير دائرة الانتخابات بغزة، وم. أشرف فروانة رئيس قسم التخطيط في المديرية وممثلها في الانتخابات في مركز التدريب التربوي.



وهدف اللقاء لتعريف مديري المدراس ومشرفيها بالأعمال المنوطة بهم خلال الانتخابات، وآلية ترتيب وتجهيز المراكز الانتخابية وتعريف أعضاء المراكز بعضهم ببعض.

ورحب نورالدين بالحضور، مؤكداً أن مديرية التعليم تسعى لتوفير الامكانيات اللازمة لنجاح العرس الديمقراطي الفلسطيني.

بدوره أشاد أبو الخير بالتعاون المميز بين المديرية ولجنة الانتخابات، مستعرضاً في حديثه عدة نقاط تتعلق بعمل مديري المراكز ومشرفيها.