مدير مدرسة الرافعي بتعليم الشمال يفوز بجائزة المدير العالمي للعام 2020

غزة-الرأي

فاز مدير مدرسة الرافعي الأساسية "أ" للبنين أ. أشرف الكرد، بجائزة PRINCIPALS العالمية الأكثر شهرة لعام 2020 على أساس ترشحه وملفه الشخصي من بين آلاف المرشحين من أكثر من 100 دولة، ويعتبر الحصول على جائزة المديرين العالميين من جوائز AKS التعليمية سيضيف قيمة إلى الملف الشخصي للفائز وسيمنحه شهرة عالمية والكثير من العلامات التجارية الشخصية والتفوق على الآخرين.

من جانبه، عبر أ. "الكرد" عن سعادته وابتهاجه وفرحته العارمة بهذا الإنجاز العالمي الذي يضاف إلى قائمة الإبداع العالمي، ويقول "الكرد" " شعوري لا يوصف لحظة تلقي الخبر ودموع الفرح يملأ عيوني ابتهاجاً وسعادة.

وأضاف أ. "الكرد" قائلاً "بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ودائما اضع نصب عيني الآية الكريمة " وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"، وهذا يتطلب مني المزيد من العطاء المتواصل لتحقيق الإنجازات العالمية، فلا مستحيل بالعزيمة والإرادة وبالعمل الجاد والتفاني يتحقق الإنجاز".

ودعا "الكرد" زملائه ممن لديه الكفاءة والخبرة أن يتقدم ويسير نحو العالمية، قائلاً "أنا جندي في مديرية التربية والتعليم ــ شمال غزة ووزارة التربية والتعليم وتقع على عاتقي خدمة أهل العلم من التدريب والمساعدة".

وتقدم الكرد بالشكر الجزيل لمديرية التربية والتعليم التي تمنحه الثقة دائما، لمنظومة وزارة التربية والتعليم ولبيته الثاني مدرسة الرافعي ولكل من ساهم في تحقيق هذا التميز والانجاز.